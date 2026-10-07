Emilio Vago dijo que continua firme al 2027 y que Federación necesita jóvenes dirigentes para recuperar el espíritu de lucha

El radical Emilio Vago volvió a poner públicamente su nombre en la carrera hacia la Intendencia de Federación en 2027 y dejó en claro que continuará trabajando para consolidar su proyecto político de cara a las próximas elecciones.

En una entrevista con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, Vago habló sin rodeos sobre sus aspiraciones y confirmó que mantiene firme la decisión de avanzar con una eventual precandidatura.

“Estamos trabajando muchísimo”, respondió al ser consultado sobre su futuro electoral. Y cuando le preguntaron si existía alguna circunstancia que pudiera hacerlo desistir, fue categórico: “No, estamos trabajando”.

“Mi candidatura depende de mí”

Una de las definiciones más fuertes de la entrevista se produjo cuando le preguntaron si su candidatura dependía de algún dirigente o sector político.

“Sí, depende de mí”, afirmó Vago.

La definición apunta directamente al escenario que comienza a configurarse dentro del radicalismo y del espacio político que gobierna la provincia, donde todavía no están cerradas las candidaturas para 2027.

Vago sostuvo que cuenta con dirigentes y amigos que lo acompañan y destacó especialmente su independencia política como uno de los pilares de su proyecto.

“Yo no tengo ningún condicionamiento”, señaló.

Desde esa posición, planteó que pretende construir una candidatura con presencia territorial y contacto directo con los vecinos, una tarea que, según explicó, viene profundizando durante los últimos meses.

Una precandidatura con eje en los reclamos de Federación

El dirigente radical busca diferenciar su proyecto a partir de un discurso centrado en la defensa de los intereses de Federación.

Durante la entrevista cuestionó a dirigentes que, según su mirada, dejaron de reclamar con suficiente firmeza por obras, recursos y compensaciones que considera pendientes para la ciudad.

Entre los temas que puso sobre la mesa mencionó el estado de las costas, la erosión, las obras cloacales, la infraestructura urbana y el resarcimiento histórico vinculado a Salto Grande.

“Federación necesita muchísimo más”, sostuvo.

En ese marco, consideró que la ciudad necesita recuperar capacidad de gestión y, fundamentalmente, una dirigencia que sostenga los reclamos frente a los gobiernos provincial y nacional.

“Creo que falta liderazgo”, afirmó.

Vago apunta a una renovación dirigencial

El dirigente también aprovechó la entrevista para plantear uno de los ejes que pretende instalar dentro de su proyecto: la necesidad de una renovación de la dirigencia política local.

En su análisis, Federación necesita jóvenes dirigentes que recuperen “el espíritu de lucha” y estén dispuestos a defender los intereses de la ciudad, independientemente de las conveniencias partidarias del momento.

Vago cuestionó a quienes, según expresó, ingresan a la política buscando beneficios personales y sostuvo que quienes aspiran a conducir el municipio deberán asumir el costo de enfrentar los problemas y reclamar ante las autoridades correspondientes.

Críticas a la influencia de otros sectores

Otro de los puntos planteados por el radical fue su preocupación por la participación de sectores políticos de otras ciudades en el escenario interno de Federación.

Sin apuntar directamente contra un nombre específico, sostuvo que existen intereses provenientes de Concordia y Chajarí que, según su interpretación, pueden terminar condicionando las decisiones políticas locales.

En contraposición, llamó a los dirigentes de Federación a construir una posición común.

“¿Qué quiere la gente? Que nos unamos. Que vayamos juntos”, expresó.

La unidad del espacio aparece así como otro de los ejes de su planteo, aunque Vago dejó abierta la posibilidad de que las candidaturas se definan mediante una interna.

La posible vuelta de Carlos Cecco

La eventual candidatura de Carlos Cecco también fue parte de la conversación.

Vago señaló que su eventual regreso a la competencia electoral no modifica su decisión de continuar construyendo su propio proyecto. Al mismo tiempo, reconoció la trayectoria del exintendente y las gestiones realizadas durante su paso por el municipio.

Sobre las versiones que indican que Cecco podría volver a competir en 2027, Vago dijo no haber tomado conocimiento de esa información al momento de la entrevista.

Su postura, sin embargo, quedó clara: su proyecto no está condicionado por la decisión de otros dirigentes.

Interna radical y definición de candidaturas

De cara a 2027, Vago también habló sobre el mecanismo mediante el cual podrían definirse las candidaturas dentro del radicalismo.

Admitió que todavía no están claras las reglas electorales y que resta determinar si habrá PASO o algún otro mecanismo interno.

Pero dejó planteado un límite político: no quiere que la candidatura para Federación sea definida unilateralmente desde la conducción provincial.

“No me gustaría que venga el gobernador y diga: ‘está el candidato’”, sostuvo.

En cambio, planteó que los radicales deberían tener la posibilidad de resolver democráticamente quién representará al espacio.

Un nombre que busca instalarse para 2027

Con estas declaraciones, Emilio Vago vuelve a posicionarse públicamente como uno de los nombres que pretende disputar la candidatura a intendente de Federación en 2027.

Su estrategia combina presencia territorial, actividad política y un discurso fuertemente enfocado en los reclamos de la ciudad.

Mientras el mapa electoral de Federación comienza a mostrar posibles candidaturas, Vago ratificó que seguirá recorriendo la ciudad y construyendo su espacio.

La definición de fondo ya la dejó expresada: quiere competir por la Intendencia y, al menos por ahora, no piensa bajarse de la carrera hacia 2027.