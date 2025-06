Emilio Vago sacude al radicalismo de Federación: “Ya no hay más líderes, estamos todos en el llano”

En una entrevista encendida concedida al programa Entre Líneas en Radio UNO Federación, el dirigente radical Emilio Vago expuso su visión crítica sobre la actualidad de la Unión Cívica Radical (UCR) en la ciudad y anticipó que evalúa una posible candidatura a intendente. “Ya no hay más líderes, ahora estamos todos en el llano”, lanzó Vago, aludiendo al declive de figuras históricas dentro del radicalismo local.

Vago, quien fue protagonista de la reciente interna partidaria tras sellar un acuerdo con sectores históricamente enfrentados como el de Carlos Cecco, celebró el triunfo de su sector en la elección de la Juventud Radical. Sin mencionarlo directamente, se refirió a la retirada política de Cecco, señalando que su salida deja un vacío de liderazgo en la estructura radical de Federación.

“Yo no perdí ninguna elección partidaria desde 2012. Si con esos antecedentes no tengo derecho a pensar en una candidatura, ¿quién lo tiene?”, expresó con firmeza Vago, en referencia a su trayectoria y al respaldo que asegura tener, especialmente entre los jóvenes del partido.

Llamado a la unidad y advertencia interna

Durante la charla con los periodistas Jorge Bravo y José Luis Godoy, Vago fue enfático en señalar que la clave para recuperar el gobierno local está en la unidad del radicalismo. “Tenemos una alta probabilidad de volver a ser gobierno, pero eso depende solamente de nosotros”, advirtió, al tiempo que destacó la necesidad de dejar atrás las internas feroces y priorizar el proyecto de ciudad.

“No podemos seguir con la mezquindad política. Federación necesita representación real en los espacios provinciales y nacionales. Hay que pensar en grande”, reclamó, apuntando directamente a la falta de referente oriundos de la ciudad en puesto de poder y a la influencia que otras localidades como el caso de Chajari, ejercen en decisiones políticas que afectan a Federación.

“No hay liderazgo claro”

Consultado por el panorama interno del partido, Vago no dudó en afirmar que “hoy no existen liderazgos claros como en otro momento. El radicalismo está en una etapa de reconstrucción”. No obstante, valoró la conformación de una lista de consenso en las últimas internas y celebró el gesto político que permitió una convivencia con sectores antes enfrentados.

Sobre la elección partidaria del próximo 10 de agosto, donde los afiliados radicales elegirán a sus representantes nacionales, Vago sostuvo: “Está muy bien que los candidatos se definan democráticamente. Basta de poner nombres a dedo. Necesitamos una renovación y no repetir las mismas caras de siempre”.

¿El próximo intendente?

Aunque no oficializó su postulación, Vago dejó entrever que su nombre estará en juego para la intendencia de Federación en 2027. “Tengo aspiraciones y un grupo que me acompaña hace años sin pedir nada a cambio. En algún momento, tengo que ponerme a consideración de la gente”, expresó.

Finalmente, dejó un mensaje claro hacia adentro del radicalismo: “Hoy no nos interesa tanto si vamos con La Libertad Avanza o con el PRO. Primero pensemos en Federación. Hay que dejar de mirar la provincia y mirar más entre nosotros”.

Con estas definiciones, Emilio Vago no solo reavivó el debate interno en la UCR local, sino que también se posiciona como una figura central en la discusión sobre el futuro político de Federación. La carrera hacia 2027 ya comenzó.

Redacción de 7Paginas