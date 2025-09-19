Emiten alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia

De acuerdo a lo detallado a 7Paginas, se prevé que las tormentas sean de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse.

Panorama para Concordia y el norte entrerriano

El SMN anticipa para la noche de este viernes un 70% de probabilidad de tormentas fuertes en la ciudad de Concordia y el norte de la provincia, situación que se extenderá hacia el resto del fin de semana.

Pronóstico del fin de semana

Sábado: temperaturas de entre 16°C de mínima y 20°C de máxima, con neblinas en la madrugada. Para la mañana se anuncian un 40% de tormentas aisladas, aumentando a un 70% de tormentas fuertes por la tarde y alcanzando el 100% de probabilidad hacia la noche.

Domingo: se espera un descenso de temperatura, con mínimas de 12°C y máximas de 18°C. El cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin pronóstico de lluvias.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas anegables, y mantenerse informada a través de los canales oficiales.