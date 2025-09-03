Emiten alerta amarilla por lluvias y tormentas para Concordia y el norte entrerriano

Desde Defensa Civil de la provincia señalaron que las tormentas podrán ser de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo.

Según el pronóstico, se esperan acumulados de precipitación de 30 a 70 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.

Pronóstico detallado

Miércoles: mínima de 15°C y máxima de 18°C. Se prevé un 70% de probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y tormentas fuertes durante la mañana y la tarde. Para la noche, la probabilidad se mantiene en un 40%, con humedad del 99% y vientos en calma.

Jueves: previo a la llegada de un frente frío polar. La temperatura oscilará entre los 7°C y 15°C, con cielo algo nublado y el regreso del sol.

Viernes: será la jornada más fría de la semana, con una mínima de 2°C y una máxima de 16°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular en momentos de tormenta intensa y tomar precauciones ante posibles anegamientos y caída de granizo.

Foto: (centro de Concordia) Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas