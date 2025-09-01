Emitieron alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas para toda la provincia

Departamentos con alerta naranja

Para este domingo, las zonas más comprometidas corresponden a los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá y Villaguay, donde se prevén tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

El SMN indicó que los acumulados de precipitación estarán entre 50 y 100 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.

Departamentos con alerta amarilla

En tanto, los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy se encuentran bajo alerta amarilla. Allí también se esperan tormentas, aunque de variada intensidad, con posibilidad de ráfagas, granizo aislado y acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Panorama para el lunes

Para el inicio de la semana, el alerta amarillo se extenderá a toda la provincia, por lo que se recomienda mantener medidas de precaución ante posibles anegamientos y condiciones climáticas adversas.

Región de Salto Grande

En Concordia y la región, el pronóstico es particularmente inestable. El SMN anticipa para la madrugada de este lunes un 100% de probabilidad de tormentas fuertes, que se mantendrán con un 70% de probabilidad durante la mañana. Hacia la tarde se espera un mejoramiento parcial, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 grados y una máxima de 19 grados.

Para el martes, el tiempo seguirá fresco por la mañana, con mínima de 12° y máxima de 20°, y probabilidad baja de lluvias. En tanto, el miércoles se anuncia un retorno de condiciones más agradables, con temperaturas que irán de los 12° a los 24° y cielo parcialmente nublado.

Foto: (Marcelo Gonzalez)

Redaccion de 7Paginas