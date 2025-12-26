Emitieron alerta por tormentas fuertes para este sábado en el norte entrerriano

Según el informe oficial al que tuvo acceso 7Paginas, los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, San Salvador, Villaguay, Paraná, Diamante y Nogoyá serán afectados por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estos fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

En tanto, para los departamentos Tala, Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, el SMN emitió un alerta amarillo. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora y lluvias intensas en cortos lapsos. Las precipitaciones acumuladas previstas oscilan entre los 20 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en forma aislada.

Situación en Concordia y la región

Para este viernes, en Concordia y localidades cercanas, se prevé una jornada de intenso calor, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados. No obstante, la sensación térmica, especialmente alrededor de las 15 horas, podría llegar hasta los 38 grados, con niveles de humedad cercanos al 55%.

De cara al fin de semana, la inestabilidad comenzaría a manifestarse durante la madrugada del sábado, con una probabilidad del 70% de tormentas fuertes. Por la mañana, el pronóstico indica un 100% de probabilidad de tormentas fuertes, mientras que para la tarde y noche se mantiene un 70% de posibilidad de estos fenómenos. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 27 de máxima.

Para el domingo, se anticipa una jornada inestable durante todo el día, con un 40% de probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 28 grados.