Emitieron alertas por lluvias y tormentas para el fin de semana en Entre Ríos

El sábado por la noche, los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy serán los primeros en verse afectados. El SMN advierte que el área podría registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían ser superiores.

Por su parte, en la madrugada del domingo, el fenómeno avanzará hacia el norte y centro de la provincia, alcanzando a los departamentos Federal, Federación, Feliciano, La Paz, San Salvador, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante y Paraná. En estas zonas también se esperan tormentas fuertes, con condiciones similares: lluvias intensas, ráfagas, granizo y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados podrían llegar a 60 milímetros o más.

