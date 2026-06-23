Emitieron un alerta amarilla por bajas temperaturas en gran parte de la región de Salto Grande

La advertencia meteorológica indica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo, como niños, adultos mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los departamentos comprendidos en el alerta son La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, Colón, Villaguay, Paraná, San Salvador, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Diamante y Nogoyá.

Jornada fría y posibilidad de lluvias

De acuerdo al pronóstico, este martes comenzó con una temperatura mínima de 4 grados, mientras que la máxima prevista alcanzará apenas los 12 grados.

Además, se esperan vientos del sector sudoeste a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora, con una humedad cercana al 65 por ciento y cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. No se descarta la ocurrencia de algunas lluvias hacia la noche.

Recomendaciones para prevenir problemas de salud

Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones destinadas a minimizar los efectos del frío sobre la salud.

Entre las principales medidas se aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. En caso de tener que salir, se recomienda utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

También se sugiere mantenerse en movimiento para generar calor corporal, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir abundante líquido, reduciendo al mismo tiempo la ingesta de bebidas alcohólicas.

Asimismo, se recomienda no automedicarse ante síntomas asociados al frío y consultar a un médico o concurrir al centro de salud más cercano. Las personas que se encuentran bajo tratamiento médico deben mantener actualizado su plan de acción y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud.

Otra de las recomendaciones difundidas es evitar fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a los sectores más vulnerables de la población, especialmente niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recordaron que, si bien el alerta es de nivel amarillo, las bajas temperaturas pueden generar complicaciones en la salud de los grupos de riesgo, por lo que insistieron en la importancia de adoptar medidas preventivas durante toda la jornada.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas