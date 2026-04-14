7PAGINAS

Martes 14 de abril de 2026
Facebook Instagram
Menú

Emitieron una alerta amarilla por tormentas para este martes y miércoles en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Defensa Civil de la provincia advirtieron sobre un frente de inestabilidad que afectará a la región durante este martes y miércoles. Se esperan vientos que podrían superar los 80 km/h y abundante caída de agua.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El clima en la provincia de Entre Ríos presentará complicaciones durante las próximas 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, lo que motivó a la Dirección de Defensa Civil de la provincia a solicitar a la población extremar los recaudos necesarios.

De acuerdo al reporte oficial al que tuvo acceso 7Pagians, el fenómeno climático traerá consigo lluvias y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes. Los principales riesgos asociados son la actividad eléctrica, la caída de granizo y, fundamentalmente, ráfagas de viento que podrían alcanzar o superar los 80 km/h.

Zonas afectadas: Martes 14 de abril

Para la jornada de este martes, el área de cobertura es amplia e incluye a los departamentos de: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, La Paz, Villaguay, Paraná, Nogoyá

Cronograma para el Miércoles 15

El reporte indica que la inestabilidad persistirá durante la jornada del miércoles, aunque el área de alerta se desplazará principalmente hacia el norte y centro-este de la provincia, afectando específicamente a: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.