Emoción en masvernat: por los trillizos de Feliciano que nacieron en Concordia

La ciudad de San José de Feliciano y toda la región celebran un hito lleno de vida y esperanza. En el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, nacieron los esperados trillizos de Flavia, una joven madre que hoy atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su vida. «Gracias a Dios, los tres se encuentran súper bien», confirmó con alegría su hermana, Clari Vonutti, en diálogo con la prensa.

Los protagonistas: Matías, Magnolia y Montserrat

Los pequeños nacieron mediante una cesárea programada y, aunque permanecen en observación, ya muestran signos de gran fortaleza:

Matías Gael: Es el más grande de los tres y ya dio un paso fundamental al comenzar a alimentarse por sus propios medios («tomar la teta»).

Magnolia Eva y Montserrat Paz: Al ser gemelas y más pequeñas, se encuentran recibiendo alimento mediante sonda para garantizar su correcto desarrollo.

Por recomendación del equipo médico, los tres hermanitos permanecerán en la sala de Neonatología (Neo) hasta completar las 40 semanas de gestación. En tanto, la flamante mamá se recupera de la cirugía, demostrando una voluntad inquebrantable por el bienestar de sus tres «angelitos».

Un reto inmenso: El pedido de la familia

Detrás de la inmensa alegría, la realidad plantea un desafío económico y logístico de gran magnitud. Flavia es mamá soltera, y el gasto que implica la llegada de tres bebés en simultáneo ha movilizado a sus allegados para iniciar una red de apoyo comunitaria.

«Hoy quiero pedirles algo desde el corazón. La vida decidió bendecirla con tres bebés al mismo tiempo, y aunque es una alegría enorme, también implica un desafío muy grande. Si criar un hijo no es fácil, imagínense tres al mismo tiempo», expresó con emoción su hermana.

¿Cómo colaborar?

La familia y amigos han lanzado un pedido de solidaridad a todos los concordienses y entrerrianos. Se necesitan donaciones de:

Ropa de bebé, pañales, leche, artículos de higiene (algodón, óleo calcáreo, toallitas, etc.).

«Cualquier ayuda, por más mínima que sea, suma muchísimo. Entre todos podemos hacer que esta historia esté llena de amor y apoyo desde el primer día», concluyeron desde el entorno familiar, agradeciendo de antemano la generosidad de la comunidad para con Matías, Magnolia y Montserrat.

Con información de Ahora

Redacción 7Páginas