Emotiva celebración del Jubileo de los Abuelos en la Catedral de Concordia

La actividad fue organizada por el Hogar Casa de los Abuelos Nuestra Señora de Lourdes, junto al Departamento de Políticas de la Tercera Edad, y contó con una destacada participación. El encuentro se desarrolló en un clima de profunda emoción, poniendo en valor el rol fundamental que cumplen los adultos mayores como pilares de la vida familiar y comunitaria.

Durante la jornada, la jefa del Departamento de la Tercera Edad, Gladys Portugal, resaltó la importancia de generar estos espacios de reconocimiento y acompañamiento. “El Jubileo de los Abuelos es un momento para agradecer, acompañar y reconocer a quienes han construido nuestra historia. Nuestros adultos mayores son portadores de valores, de fe y de esperanza, y como Estado tenemos la responsabilidad de estar presentes, escucharlos y cuidarlos”, expresó.

Asimismo, Portugal subrayó el fuerte contenido humano y social de la propuesta: “Cada actividad que realizamos busca fortalecer vínculos, combatir la soledad y promover una vejez activa y digna. Ver la Catedral colmada de abuelos y familias nos confirma que vamos por el camino correcto”, señaló.