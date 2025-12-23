Emotiva y destacada 38ª edición de los Premios San Antonio de Padua en Concordia

Como ocurre cada año, la entrega de premios fue un espacio de reconocimiento al esfuerzo y la constancia de los atletas, pero en esta oportunidad la emoción se vio multiplicada por el homenaje rendido a Luis Emilio Fonseca, creador de los Premios San Antonio de Padua, del Consejo Provincial del Deporte y de la Ley del Deporte. Su esposa Matilde y su hija Verónica recibieron el afecto y el reconocimiento de toda la comunidad deportiva, en memoria de una figura clave en el desarrollo y fortalecimiento del deporte en Concordia y la provincia.

Los deportistas fueron subiendo al escenario uno a uno para recibir su distinción, reflejando en sus gestos la satisfacción de ver coronado un año de sacrificio, entrenamiento y dedicación. La nominación y el premio representan, para cada uno, el reconocimiento al trabajo realizado durante toda la temporada, ya sea desde sus instituciones o a partir de la elección del Periodismo Deportivo.

En esta edición se destacaron especialmente los casos de Valentín Castro (Ciclismo), Valentino Ferrier (Canotaje), Rocío Esteche (Levantamiento Olímpico), Martina Gómez Aranda (Pádel) y Joaquín González (Handball), quienes lograron una “doble sonrisa” al recibir dos premios: el correspondiente a su especialidad y el otorgado por el Periodismo Deportivo.

El momento culminante de la noche fue la entrega, por primera vez, de la “Distinción Luis Emilio Fonseca”, destinada a reconocer al mejor deportista del año. La Comisión Organizadora fue la encargada de evaluar los méritos de los nominados y definir al ganador. La distinción fue entregada por Matilde Fonseca, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza y la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, al gimnasta Santiago Mayol.

Mayol es uno de los referentes sudamericanos en su disciplina y durante este año compitió en importantes torneos internacionales en Bulgaria, Francia y Hungría, enfrentando a los mejores exponentes del mundo y obteniendo destacados resultados. Ese recorrido deportivo fue determinante para su elección y marcó el inicio de una distinción que se proyecta como permanente en futuras ediciones de los Premios San Antonio de Padua.

Durante el acto, la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, subrayó la vigencia y el crecimiento sostenido de estos premios: “Ya son 38 años que se van haciendo los Premios San Antonio y no pierden vigencia. Al contrario, cada edición se vive con más fuerza, más pasión y más interés. Estos chicos son un ejemplo de disciplina, constancia y esfuerzo”.

Por su parte, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza destacó la importancia del reconocimiento integral que brindan los premios: “No solo se reconoce al deportista, sino también a la familia, a los equipos, profesores y amigos que acompañan cada proceso. Por eso el reconocimiento se multiplica en cada entrega”.

La ceremonia contó además con la presencia de funcionarios de la Municipalidad de Concordia, concejales, representantes de instituciones intermedias y público en general, cerrando una noche que volvió a reafirmar el valor del deporte como herramienta de formación, superación y compromiso social.

Con informacion de prensa municipal

Redccion de 7Paginas