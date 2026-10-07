Emotivo homenaje en Concordia: un excombatiente de Malvinas fue elegido “Abuelo de Oro”

La Escuela Secundaria N° 27 “Dr. Domingo Santo Liotta” de Concordia llevó adelante una emotiva jornada en el marco del Día de los Abuelos, una propuesta que tuvo como objetivo poner en valor el lugar que ocupan los abuelos dentro de las familias y en la vida cotidiana de los estudiantes.

La celebración permitió reunir a estudiantes, familias y docentes en un encuentro que buscó recuperar los vínculos intergeneracionales y generar un espacio para compartir experiencias y afectos.

Una celebración que también busca educar

Desde la institución remarcaron a 7Paginas, que la actividad no fue planteada solamente como un festejo, sino también como una propuesta pedagógica destinada a fortalecer los lazos entre la escuela y las familias.

“Cuando la escuela y la familia se unen, se fortalece no solo el aprendizaje, sino también los lazos afectivos que sostienen a nuestros estudiantes”, señalaron desde la comunidad educativa.

En ese sentido, destacaron que la educación también se construye a partir de los vínculos y de la participación de las familias en la vida escolar.

La iniciativa forma parte de una propuesta que ya tiene antecedentes dentro de la institución y que este año decidió reeditarse como parte del compromiso de mantener abiertas las puertas de la escuela a la comunidad.

Guillermo Pérez recibió el “Abuelo de Oro”

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento al “Abuelo de Oro”, distinción que en esta oportunidad fue otorgada a Guillermo Pérez, excombatiente de la Guerra de Malvinas y actual presidente del Club de Leones Concordia.

El homenaje puso en valor su trayectoria y su compromiso con la comunidad, en una jornada que buscó precisamente reconocer a los abuelos como referentes y transmisores de experiencias y valores para las nuevas generaciones.

Desde la Escuela Liotta expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible el encuentro.

En particular, destacaron el acompañamiento de las familias, docentes y estudiantes, así como también la colaboración de comercios locales, cuyos aportes permitieron llevar adelante el homenaje.