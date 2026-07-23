Emotivo recibimiento a Marcos Senesi en Concordia: “Nunca me imaginé todo este cariño”, dijo entre lágrimas

Con una Plaza 25 de Mayo colmada de vecinos, banderas argentinas y camisetas de fútbol, Concordia vivió este jueves una jornada histórica para homenajear a uno de sus máximos referentes deportivos. Marcos Nicolás Senesi, reciente integrante del seleccionado argentino que disputó la Copa del Mundo, fue recibido con una multitudinaria celebración organizada por la Municipalidad y, previamente, declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad por el Concejo Deliberante.

Antes de subir al escenario principal, el defensor mantuvo un encuentro con el intendente Francisco Azcué y luego recibió la máxima distinción honorífica de la ciudad. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando se encontró cara a cara con los cientos de vecinos que lo esperaban para agradecerle por representar a Concordia en el máximo escenario del fútbol mundial.

Visiblemente emocionado, Senesi no pudo ocultar sus sentimientos.

«Hola a todos, la verdad que muy contento de estar acá. Muchísimas gracias por venir, por el cariño de siempre. Para mí es un orgullo enorme representar a Concordia en cada lugar al que voy», expresó al iniciar su mensaje.

El futbolista también agradeció a las autoridades municipales y, especialmente, a la gente que se acercó a compartir el homenaje.

«Agradecerle a la Municipalidad, al intendente, a toda la gente que hizo posible esto y, sobre todo, a ustedes que se acercaron hoy hasta acá para compartir este momento conmigo. Muchísimas gracias.»

«Nunca me imaginé este recibimiento»

Uno de los instantes más conmovedores de la tarde fue cuando Senesi confesó que jamás imaginó semejante reconocimiento.

«Soñé con jugar al fútbol, siempre soñé con vivir de esto, pero nunca me imaginé estar en esta situación. Todavía no soy consciente de todo esto y les quiero agradecer a todos ustedes por tanto cariño.»

Las palabras del defensor fueron acompañadas por una prolongada ovación de los presentes, mientras el futbolista intentaba contener la emoción.

El recuerdo de sus primeros pasos en Salto Grande

Durante el acto también subieron al escenario dirigentes del Club Salto Grande, institución donde Senesi comenzó a jugar al fútbol.

El presidente de la entidad, Guillermo Hudson, le entregó un reconocimiento y destacó que el defensor representa «el ejemplo de que con esfuerzo y humildad se puede llegar a lo más alto».

Al recordar aquellos años, Senesi afirmó que el club fue mucho más que un lugar donde aprendió a jugar.

«Salto Grande fue donde di mis primeros pasos como jugador. Siempre lo tomé para disfrutar del deporte y compartir con amigos. Lo más importante que me dejó el club fueron los valores, el respeto, la disciplina y las amistades que todavía conservo.»

También recordó con cariño a los entrenadores que marcaron su formación y destacó el trabajo de todos los profesores del fútbol infantil de Concordia.

El Mundial, los nervios y el orgullo de representar al país

Consultado sobre su experiencia en la Copa del Mundo, Senesi confesó que cumplió el sueño que tiene cualquier chico que empieza a jugar al fútbol.

«Todo chico sueña con representar a su país y jugar un Mundial. Yo tuve la suerte de lograrlo. Pude debutar con la Selección Argentina y jugar una final. Tenía muchísimos nervios, quería hacerlo bien y dejar orgullosa a mi familia.»

También recordó una de las jugadas más comentadas del certamen, cuando integró la barrera en un tiro libre ejecutado por Lionel Messi.

Entre sonrisas contó la indicación que les dio el capitán argentino.

«Leo nos dijo que no nos moviéramos. Si él lo decía, había que quedarse quieto.»

El cariño de Concordia llegó hasta la concentración

Senesi reveló además que durante el Mundial seguía atentamente las imágenes de los festejos en Concordia y las compartía con sus compañeros de Selección.

«Veíamos todo lo que pasaba acá. Yo les mostraba a mis compañeros cómo estaba Concordia y ellos me mostraban cómo estaban sus ciudades. Fue un Mundial que disfrutamos muchísimo y estamos eternamente agradecidos por el apoyo de toda la gente.»

Una fiesta que quedará en la historia

El homenaje concluyó con una larga fila de vecinos que aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con el defensor, pedirle autógrafos y entregarle camisetas y banderas para firmar.

Así, entre aplausos, emoción y un afecto popular que desbordó la Plaza 25 de Mayo, Concordia le devolvió a Marcos Senesi una pequeña parte del orgullo que el futbolista le brindó al convertirse en el primer concordiense en disputar una Copa del Mundo con la Selección Argentina. Una jornada que, sin dudas, quedará grabada para siempre en la historia deportiva de la ciudad.

Fuente y redaccion de 7Paginas