Emotivo reconocimiento al maestro “Lito” Paccot en el Concejo Deliberante de Concordia

El reconocimiento, aprobado el pasado 23 de octubre, se mantuvo en secreto para sorprender al homenajeado. La complicidad de su familia, especialmente de uno de sus nietos, y de los concejales Felipe Sastre y Silvina Ovelar, permitió organizar una emotiva ceremonia que “Lito” creyó que era para otro miembro de su familia.

El acto se desarrolló en la Sala de Sesiones “Federico Zorraquín”, con la presencia del intendente Francisco Azcué, quien fue alumno de Paccot en sus años de práctica de artes marciales. “No quería perderme este momento”, expresó el jefe comunal, destacando la trayectoria, humildad y vocación formadora del homenajeado.

Un referente en valores y disciplina

Miguel Ángel Paccot es 8° Dan de Taekwondo ITF, vicepresidente de ATRA y suboficial principal (R) del Ejército Argentino, donde también se destacó como integrante del equipo nacional de tiro. Con más de cinco décadas de enseñanza, ha sido un referente del deporte, la educación marcial y la formación en valores humanos y sociales.

Durante el homenaje, se resaltó su papel como instructor de defensa personal y tiro deportivo, y su compromiso con la comunidad a través de la enseñanza y la transmisión de principios de respeto, perseverancia y superación.

“Esto fue la mayor sorpresa de mi vida”

Visiblemente emocionado, el maestro Paccot dialogó con un cronista de 7Paginas tras el acto:

“Estoy sorprendido porque realmente no me esperaba esto. Toda mi vida obré de corazón, hago las cosas y las siento. Uno no espera un reconocimiento; al contrario, nos preparamos para la ingratitud. Pero ver a mi familia, amigos, exalumnos y tantos afectos reunidos hoy es algo impagable”, expresó.

Recordó además que a lo largo de su trayectoria ha formado más de 130 cinturones negros, muchos de ellos hoy profesionales y buenas personas, lo que considera su mayor orgullo.

“El objetivo de un instructor es formar buenas personas. Eso es lo que más vale”, remarcó.

El maestro, que próximamente podría ser promovido al noveno dan, aseguró que “ningún título se compara con el cariño recibido en este reconocimiento”.

Entre risas, también se tomó con humor la travesura de su nieto y de toda su familia que lo llevaron al acto con una excusa:

“Me dijeron que viniera formal, que era para mi nieto. Menos mal que no me traje el traje. Fue una sorpresa tremenda, la más grande que he vivido”.

Finalmente, dejó un mensaje a los más jóvenes, «Que obedezcan a los padres, a sus maestros y a sus profesores. Y que elijan bien sus compañías. En la adolescencia uno adolece de muchas cosas, pero con valores y buena guía se puede salir adelante”.

El homenaje al maestro “Lito” Paccot fue un momento cargado de emoción, reconocimiento y gratitud hacia un hombre que dedicó su vida a enseñar, formar y sembrar valores en generaciones de concordienses.

Redacción de 7Paginas