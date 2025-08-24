Emperatriz celebró su Hexa campeonato y presentó su Enredo 2026: “El Viaje del Sol”

Con un salón repleto, la familia verde y blanca compartió una velada cargada de emoción, alegría y argentinidad, reafirmando su identidad como la comparsa más ganadora de los últimos tiempos.

Una fiesta con música, arte y tradición

La cena estuvo a cargo del chef Juan Guzalli, quien sorprendió con una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión. La celebración se tiñó de música y baile con la energía de Milenium, La Rocola y la inconfundible Armonía Emperadora, que hicieron vibrar al público.

Los Reyes Institucionales de Emperatriz —Daniela Ballester (Reina), Joaquín Meyer (Rey) y Victoria Panozzo Zénere (Vice Reina)— fueron anfitriones de una noche que quedará en la memoria de todos.

Un momento muy especial fue la puesta en escena artística que comenzó con un emotivo video repasando la historia de la comparsa. Luego, el tango se hizo presente con la interpretación de Noelia Jeandet y la danza de Julio Verón junto a Romina Techera. El folclore de Lucas Camino, acompañado por el Ballet “Renovando Sueños”, aportó una fusión cultural única, todo enmarcado en la temática del nuevo Enredo.

“El Viaje del Sol”: luz, energía y pasión

En el marco de su 20° aniversario, Emperatriz presentó la temática que guiará su paso por el próximo Carnaval de Concordia: “El Viaje del Sol”. Un mensaje simbólico que transmitirá luz, fuerza y pasión, valores que la comparsa identifica como propios.

Orgullo y compromiso

El presidente de la institución, Eduardo Cristina, expresó su orgullo por alcanzar dos décadas de historia y destacó el compromiso del equipo para mantener a Emperatriz como protagonista indiscutida del carnaval concordiense. También agradeció a su familia, a los integrantes, colaboradores y sponsors que hacen posible superar desafíos año tras año.

Con esta presentación, la HexaCampeona se prepara para brillar en el Carnaval 2026, con el desafío de seguir escribiendo páginas doradas en la fiesta popular más importante de Concordia.