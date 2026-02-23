Emperatriz hizo historia y conquistó su 13ª corona en el Carnaval de Concordia

Tras un recuento ajustado y cargado de expectativa, la comparsa Emperatriz se consagró campeona, alcanzando su 13º título y convirtiéndose en la más ganadora en la historia del carnaval local. La definición coronó una edición marcada por el crecimiento artístico, la pasión en cada desfile y el acompañamiento masivo del público.

El segundo lugar fue para Imperio, mientras que Ráfaga obtuvo el tercer puesto y Bella Samba se ubicó en la cuarta posición.

Orden general

Emperatriz – 714,75 puntos

Imperio – 704,50 puntos

Ráfaga – 690,75 puntos

Bella Samba – 672 puntos

Figuras y rubros destacados

El escrutinio también definió a las principales figuras de la edición 2026:

Reina del Carnaval: Victoria Carballo (Ráfaga)

Reina de Batería: Abril Fleita (Imperio)

Batería ganadora: Batería TNT (Emperatriz)

Música: La Juntada Tricolor (Ráfaga)

Portabandera y Maestro de Ceremonias: Álvaro Burna y Vanesa Rodríguez (Emperatriz)

Embajadora: Victoria Araujo (Imperio)

Destaque: Jeremías Delfin (Imperio)

Pasista femenina: Sofía Camino (Emperatriz)

Pasista masculino: Rodrigo Fernández (Emperatriz)

Bastonera: Lucía Monforte (Emperatriz)

Porta estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Ríos (Emperatriz)

Frente de Comparsa: Imperio

Carrozas: Emperatriz

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el trabajo sostenido a lo largo de toda la edición 2026, que volvió a posicionar al Carnaval de Concordia como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la región.

Con información y fotos de prensa municipal

Redacción de 7Paginas