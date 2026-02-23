7PAGINAS

Lunes 23 de febrero de 2026
Emperatriz hizo historia y conquistó su 13ª corona en el Carnaval de Concordia

En la tarde del lunes se realizó el escrutinio oficial del Carnaval de Concordia 2026 en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, con la presencia de integrantes del Ente Permanente del Carnaval, representantes de las comparsas y la correspondiente fiscalización.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Tras un recuento ajustado y cargado de expectativa, la comparsa Emperatriz se consagró campeona, alcanzando su 13º título y convirtiéndose en la más ganadora en la historia del carnaval local. La definición coronó una edición marcada por el crecimiento artístico, la pasión en cada desfile y el acompañamiento masivo del público.

El segundo lugar fue para Imperio, mientras que Ráfaga obtuvo el tercer puesto y Bella Samba se ubicó en la cuarta posición.

Orden general

Emperatriz – 714,75 puntos

Imperio – 704,50 puntos

Ráfaga – 690,75 puntos

Bella Samba – 672 puntos

Figuras y rubros destacados

El escrutinio también definió a las principales figuras de la edición 2026:

Reina del Carnaval: Victoria Carballo (Ráfaga)

Reina de Batería: Abril Fleita (Imperio)

Batería ganadora: Batería TNT (Emperatriz)

Música: La Juntada Tricolor (Ráfaga)

Portabandera y Maestro de Ceremonias: Álvaro Burna y Vanesa Rodríguez (Emperatriz)

Embajadora: Victoria Araujo (Imperio)

Destaque: Jeremías Delfin (Imperio)

Pasista femenina: Sofía Camino (Emperatriz)

Pasista masculino: Rodrigo Fernández (Emperatriz)

Bastonera: Lucía Monforte (Emperatriz)

Porta estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Ríos (Emperatriz)

Frente de Comparsa: Imperio

Carrozas: Emperatriz

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el trabajo sostenido a lo largo de toda la edición 2026, que volvió a posicionar al Carnaval de Concordia como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la región.

Con información y fotos de prensa municipal

Redacción de 7Paginas

 