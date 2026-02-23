Emperatriz hizo historia y conquistó su 13ª corona en el Carnaval de Concordia

Tras un recuento ajustado y cargado de expectativa, la comparsa Emperatriz se consagró campeona, alcanzando su 13º título y convirtiéndose en la más ganadora en la historia del carnaval local. La definición coronó una edición marcada por el crecimiento artístico, la pasión en cada desfile y el acompañamiento masivo del público.
El segundo lugar fue para Imperio, mientras que Ráfaga obtuvo el tercer puesto y Bella Samba se ubicó en la cuarta posición.
Orden general
Emperatriz – 714,75 puntos
Imperio – 704,50 puntos
Ráfaga – 690,75 puntos
Bella Samba – 672 puntos
Figuras y rubros destacados
El escrutinio también definió a las principales figuras de la edición 2026:
Reina del Carnaval: Victoria Carballo (Ráfaga)
Reina de Batería: Abril Fleita (Imperio)
Batería ganadora: Batería TNT (Emperatriz)
Música: La Juntada Tricolor (Ráfaga)
Portabandera y Maestro de Ceremonias: Álvaro Burna y Vanesa Rodríguez (Emperatriz)
Embajadora: Victoria Araujo (Imperio)
Destaque: Jeremías Delfin (Imperio)
Pasista femenina: Sofía Camino (Emperatriz)
Pasista masculino: Rodrigo Fernández (Emperatriz)
Bastonera: Lucía Monforte (Emperatriz)
Porta estandarte y Cordoneras: Matías Agüero, Camila Pelichero y Lucía Ríos (Emperatriz)
Frente de Comparsa: Imperio
Carrozas: Emperatriz
Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el trabajo sostenido a lo largo de toda la edición 2026, que volvió a posicionar al Carnaval de Concordia como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la región.
Con información y fotos de prensa municipal
