Emperatriz llevó el Carnaval de Concordia a la Muestra de Carnavales Europeos en Buenos Aires

El evento reunió a delegaciones diplomáticas y culturales de distintos países, en una iniciativa coordinada por la Embajada de Chipre, que congregó a nueve embajadas acreditadas en Argentina, además de autoridades provinciales y municipales vinculadas a las principales celebraciones carnestolendas del país.

Presencia entrerriana en un encuentro internacional

Según supo 7Paginas, del acto participaron embajadores, agregados culturales y comerciales, junto a representantes de las municipalidades de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, en un espacio que puso en valor el carnaval como expresión cultural y patrimonial.

En representación del Carnaval de Concordia asistió Eduardo Cristina, presidente de la Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz, quien destacó la importancia de la participación en este tipo de encuentros internacionales.

Emperatriz, protagonista en la apertura

La comparsa concordiense tuvo a su cargo una presentación especial durante la apertura de la muestra, aportando color, ritmo y tradición, y reafirmando su condición de una de las agrupaciones más destacadas del carnaval local.

Su participación fue uno de los momentos centrales de la velada, que buscó resaltar la diversidad cultural de las celebraciones carnavalescas tanto en Europa como en América Latina.

Una muestra que recorrió las capitales del carnaval entrerriano

La exposición itinerante tuvo como eje a las tres principales ciudades del carnaval entrerriano: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde se desarrollaron distintas actividades vinculadas a la historia y evolución de estas festividades.

En cada sede se presentaron trajes típicos, fotografías históricas y charlas temáticas sobre el significado del carnaval en diferentes países europeos, promoviendo el intercambio cultural entre regiones.

Valor cultural y proyección internacional

Eduardo Cristina destacó la relevancia de la participación concordiense en el evento, subrayando el impacto cultural y turístico de la iniciativa.

“La presencia de Emperatriz en este encuentro internacional nutre la cultura, el arte y las oportunidades que tiene nuestra ciudad y la provincia de Entre Ríos. Compartir escenario con las comparsas de Gualeguaychú y Paraná engalana una noche muy importante para todos”, expresó.