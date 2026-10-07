Emperatriz pone primera rumbo al Carnaval 2027: coronación, nuevo tema y Samba Enredo

La Comparsa Emperatriz comenzará este sábado a mostrar públicamente las cartas con las que prepara su participación en el Carnaval de Concordia 2027. Desde las 22 horas, en el Club Estudiantes, la agrupación realizará una fiesta en la que concentrará varios de los anuncios que marcarán su próximo desafío carnavalero.

Segun lo anticipado a 7Paginas, el encuentro tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación oficial del tema o enredo 2027, junto con el Samba Enredo que acompañará a la comparsa en la próxima edición. También se presentará una de las propuestas musicales que formarán parte del espectáculo.

Pero no será el único anuncio. Durante la noche se llevará adelante la coronación de la nueva Reina de Batería 2027, en uno de los momentos centrales de la celebración.

Las primeras señales del Carnaval 2027

La presentación de este sábado funcionará como una primera puesta en escena de lo que Emperatriz prepara para el próximo Carnaval.

El tema, el enredo y la propuesta musical son algunos de los elementos que comienzan a definir la identidad de la comparsa para 2027, mientras que la elección de la nueva Reina de Batería completa una noche que apunta a anticipar parte de la propuesta que llegará al circuito carnavalero.

La jornada contará además con la participación en vivo de la Batería TNT y de los músicos de “Armonía Emperadora”.

Reconocimiento a los integrantes del último Carnaval

La fiesta también tendrá un componente de reconocimiento interno. Los integrantes que participaron de la edición 2026 tendrán ingreso sin cargo y serán especialmente agasajados por la comparsa.

Para el público general, las entradas podrán adquirirse en puerta o anticipadamente en el taller de Emperatriz hasta este viernes.

También están disponibles las mesas para la celebración.

Las entradas generales y credenciales pueden retirarse en el taller de la comparsa, ubicado en Coldaroli 340, de lunes a viernes, entre las 17 y las 21 horas.

Durante la noche habrá servicio de cantina.

Con esta presentación, Emperatriz abre oficialmente su camino hacia el Carnaval 2027, con la primera revelación de los elementos que buscarán darle forma a su próxima propuesta en el Carnaval de Concordia.