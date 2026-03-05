Empieza a calentarse el escenario político en Federación y Sergio Piana mostró su musculatura

Si bien hasta el momento ningún dirigente ha confirmado oficialmente su candidatura, distintas acciones y apariciones públicas empiezan a marcar el posicionamiento de algunas figuras con aspiraciones electorales.

En ese contexto, algunos analistas vinculan esta aceleración de los tiempos políticos con una reciente medición de imagen difundida por 7Paginas, que posiciona al ex intendente Carlos Cecco como el dirigente con mayor imagen e intención dentro del electorado federaense. Este dato reavivó las especulaciones sobre una posible interna dentro del radicalismo, algo que en los últimos años no logró resolverse mediante consensos y que terminó favoreciendo al Partido Justicialista en las dos últimas elecciones municipales.

Dentro de las interpretaciones que circulan en el ámbito político local aparecen dos lecturas. Por un lado, quienes consideran que si el dirigente elegido por el gobernador Rogelio Frigerio fuese Cecco —cuatro veces intendente de la ciudad y con una fuerte imagen pública—, otros sectores del radicalismo buscarán posicionarse para tener protagonismo en el armado electoral.

Por otra parte, también se plantea que, ante la posibilidad de una interna abierta con Cecco como candidato o incluso sin él en la contienda, algunos dirigentes comenzaron a instalar sus figuras en el electorado de manera temprana.

En ese marco surgen los nombres de Emilio Vago y Sergio Piana, dos jóvenes dirigentes que representarían el recambio generacional dentro de la Unión Cívica Radical en Federación, sumado al de Leandro Silvestri, otro de los jóvenes que en poco tiempo a ganado protagonismo por ser el impulsor del Básquet y reciamente elegido a través de las urnas como presidente del club Social.

En el caso de Vago, con un fuerte respaldo de la juventud radical, comenzó a desarrollar actividades en los barrios a través de la organización de torneos de fútbol, lo que para algunos sectores ya forma parte de un incipiente armado político.

Sin embargo, quien en las últimas horas mostró mayor presencia fue Sergio Piana. El dirigente fue impulsor de un ciclo de charlas vinculadas al deporte que se realizó en la noche del miércoles en el club Cosmos, actividad que convocó a una importante cantidad de vecinos y dejó una buena impresión entre los asistentes.

Piana, además, había manifestado en la mañana del mismo miércoles en un medio local que tiene interés en ser candidato, aunque aclaró que prefería hablar del tema una vez finalizadas estas actividades para “no mezclar las cosas”. No obstante, para muchos federaenses esta aparición pública ya representa el inicio de su posicionamiento político de cara a las próximas elecciones. En el caso de Silvestri, sorprendieron los papeles con la inscripción Leandro 2027.

Mientras tanto, aún resta conocer cuál será la estrategia de otros sectores del radicalismo local, como el espacio que integran Hernán Burna y Graciela Racedo, quienes históricamente han participado en las internas partidarias, así como también la posible participación del diputado Rastelli, quien en distintas declaraciones dejó entrever que cuenta con un piso de imagen que lo habilitaría a competir.

De esta manera, aunque las elecciones aún parecen lejanas, en Federación el escenario político comienza lentamente a tomar temperatura.