Empleado municipal de Federación fue herido con un arma blanca

De acuerdo a los datos recogidos por un cronista de este medio, el episodio ocurrió durante la cena navideña en la zona del tanque de agua, donde por motivos que se tratan de establecer se desató una confrontación entre dos personas. En ese contexto, el empleado municipal Adrián Sosa sufrió una herida cortante.

Según la información preliminar brindada a 7Paginas, Sosa fue trasladado al Hospital San José, donde los profesionales de guardia constataron una herida cortante en el brazo derecho. El hombre fue asistido, recibió sutura y permaneció en observación. Tras aproximadamente dos horas, fue dado de alta y regresó a su domicilio con pautas de alarma, antibióticos y curaciones.

Desde el nosocomio local también se indicó a este medio que durante la madrugada la guardia cumplió un rol moderado, ya que, más allá del caso mencionado, solo se registraron hechos menores derivados de altercados y peleas propias de la jornada festiva.

Asimismo, se destacó que todo el trabajo se desarrolló bajo las directivas establecidas para estas fechas por la directora del hospital, Nilda Urquiza, lo que permitió atender las situaciones registradas sin mayores complicaciones.