Empleados municipales de Concordia en alerta: masiva asamblea y convocatoria a movilización frente al Palacio Municipal

El encuentro fue abierto por el secretario adjunto del gremio, Santos Avallone, quien realizó duras críticas a la gestión del intendente Francisco Azcué. En su discurso advirtió sobre un presunto plan de privatización que alcanzaría áreas sensibles del municipio, como la recolección de residuos y el Ente Descentralizado de Obras y Servicios Sanitarios (EDOS).

“Vienen por la recolección y por el EDOS; quieren eliminar los convenios y los adicionales. El intendente prometió mejorar la situación del empleado municipal y está haciendo todo lo contrario”, afirmó Avallone ante los presentes.

Desde el gremio señalaron que el Ejecutivo tendría como objetivo dejar fuera de la administración a no menos de 400 trabajadores. En contraposición, denunciaron que la actual gestión cuenta con 135 funcionarios y que incluso hay jubilados que perciben ingresos superiores a los dos millones de pesos bajo la modalidad de monotributistas.

La asamblea contó además con la participación de concejales de la oposición. La edil Claudia Villalba llamó a los trabajadores a “poner un freno” a lo que calificó como un gobierno “nefasto”, al tiempo que expresó que “vienen por todo” y denunció un trato despectivo hacia los empleados municipales. Por su parte, la concejal Carolina Amiano sostuvo que en esta última etapa ya serían más de 150 los trabajadores afectados y rechazó las acusaciones oficiales que los señalan como “ñoquis” o “acomodados políticos”. En ese sentido, aseguró que está probado que todos cumplían funciones efectivas.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando se abordó la reciente emisión de un decreto municipal que habilita descuentos salariales a quienes participen de medidas de fuerza. Santos Avallone informó que la medida fue comunicada por el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, y adelantó que este miércoles el gremio se presentará ante la Secretaría de Trabajo para impugnarla. “El decreto es inválido; estamos amparados por la ley”, remarcaron desde la conducción sindical.

Durante la asamblea, trabajadores de distintas áreas municipales tomaron la palabra y relataron situaciones que generaron un fuerte impacto entre los presentes. Denunciaron ofrecimientos laborales informales para eventos como la Maratón de Reyes, seguidos de despidos sin explicaciones; cesantías comunicadas a través de listados sin firma de autoridad responsable; y un trato que calificaron como “deshumanizante”. “Detrás de cada despido hay una familia que espera un plato de comida. No somos animales, somos humanos”, expresaron.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del secretario general del STEMC, Pablo Avallone, quien exigió el cese del ajuste y de los “aprietes” hacia los trabajadores. También cuestionó el discurso oficial basado en la herencia recibida y lanzó una advertencia directa al Ejecutivo: “Cuando uno gana una elección tiene que gobernar para todos. La campaña ya terminó”.

Como respuesta inmediata, el sindicato anunció un plan de lucha que contempla asambleas permanentes en los lugares de trabajo a partir de este viernes y una movilización masiva frente al Palacio Municipal en la misma jornada.

Finalmente, desde el gremio advirtieron que, si no se modifica el rumbo de la gestión del intendente Azcué y no se restablece una mesa de diálogo —interrumpida desde hace cinco meses—, el conflicto en Concordia podría profundizarse en el corto plazo.

