Empleados municipales de Concordia exigen respuestas al Ejecutivo

Trabajadores municipales de Concordia reclamaron públicamente al Ejecutivo municipal la apertura de una mesa de diálogo para abordar distintos temas vinculados con las condiciones laborales y el futuro de los empleados de la comuna.

A través de un comunicado enviado a 7Páginas, los trabajadores plantearon como principales demandas la discusión salarial, la recategorización, el desarrollo de la carrera municipal y la instrumentación de Convenios Colectivos de Trabajo.

“Los empleados municipales queremos ser claros: se terminó el tiempo de esperar sin respuestas”, señalaron en el documento.

Reclamo por salarios y recategorización

Los trabajadores sostuvieron que desde hace tiempo esperan una convocatoria del Ejecutivo para discutir cuestiones que consideran centrales para el sector.

En ese sentido, remarcaron la situación del poder adquisitivo de los salarios y manifestaron su preocupación por el impacto que tiene la situación económica sobre las familias municipales.

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con la recategorización prevista para el próximo año. Los empleados reclamaron que el proceso sea “serio y transparente” y que contemple la trayectoria, las responsabilidades y los años de servicio de quienes desempeñan tareas en la Municipalidad.

“La recategorización del próximo año debe ser seria, transparente y reconocer la trayectoria y responsabilidad de quienes hace años sostenemos el funcionamiento municipal”, expresaron.

Convenios Colectivos de Trabajo

Otro de los reclamos está vinculado con la necesidad de avanzar en los Convenios Colectivos de Trabajo.

Según manifestaron, los derechos laborales requieren reglas claras y permanentes, por lo que reclamaron que el tratamiento de esta cuestión no continúe postergándose.

“Con los Convenios Colectivos de Trabajo no podemos seguir corriendo detrás de los tiempos. Los derechos de los trabajadores necesitan reglas claras y permanentes”, indicaron.

Piden una convocatoria

En el comunicado, los trabajadores remarcaron que no buscan nuevas promesas sino una instancia concreta de diálogo con las autoridades municipales.

“No queremos promesas ni discursos. Queremos una convocatoria, una mesa de discusión y respuestas concretas”, afirmaron.

Asimismo, sostuvieron que los empleados municipales tienen derecho a ser escuchados y advirtieron que, si el Ejecutivo no habilita el diálogo, harán escuchar sus reclamos.

El comunicado concluye con una serie de consignas vinculadas a las principales demandas del sector: salarios dignos, recategorización, carrera municipal, Convenio Colectivo y respeto por los derechos de los trabajadores.

“Los trabajadores municipales no vamos a seguir esperando en silencio”, concluyeron.