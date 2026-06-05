Empleo genuino en Concordia: 17 personas fueron contratadas por una empresa privada tras un proceso impulsado por el Municipio

La propuesta forma parte de las acciones que el gobierno local viene desarrollando para fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de generar empleo genuino y ampliar las oportunidades de inserción laboral para los concordienses.

Según se informó a 7Paginas, la Dirección de Empleo llevó adelante el asesoramiento, la convocatoria y la preselección de candidatos para cubrir distintos puestos vinculados a tareas de limpieza y mantenimiento requeridos por la empresa. Tras las entrevistas y evaluaciones correspondientes, 17 personas fueron incorporadas de manera directa por la firma.

Desde el municipio destacaron que el proceso incluyó un acompañamiento integral a los postulantes, desde la difusión de la búsqueda laboral hasta la derivación de perfiles acordes a las necesidades de la empresa.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, valoró el resultado alcanzado y resaltó la importancia de este tipo de articulaciones.

“Desde la Municipalidad realizamos un acompañamiento integral, que fue desde la convocatoria y entrevistas hasta la derivación de perfiles acordes a las necesidades de la empresa. Este tipo de acciones reflejan el compromiso que tenemos con la generación de oportunidades laborales genuinas para los concordienses”, expresó.

Asimismo, subrayó la relevancia del trabajo conjunto con el sector privado para impulsar el empleo local.

“Es fundamental el trabajo entre el Estado y las empresas que confían en nuestras capacidades. Estas articulaciones nos permiten fortalecer el empleo local y seguir construyendo herramientas para la inserción laboral”, afirmó.

Una empresa con amplia trayectoria

La firma Hardward S.A., que incorporó a los nuevos trabajadores, cuenta con 27 años de trayectoria en la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento en diversos ámbitos, incluyendo complejos habitacionales, consorcios, clubes, empresas, oficinas, instituciones públicas y privadas, centros de salud, establecimientos educativos, parques industriales, plantas fabriles, edificios, puertos, bancos y concesionarias, entre otros espacios.

Durante el ingreso a sus nuevos puestos laborales, los trabajadores recibieron los elementos de protección personal y las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

Desarrollo y empleo hacia el Bicentenario

Desde la Municipalidad señalaron que estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una estrategia impulsada por la gestión local que busca promover el crecimiento productivo de Concordia, fortalecer la actividad económica y generar más oportunidades laborales para los vecinos.

La incorporación de 17 trabajadores representa un paso concreto en ese camino y refleja la importancia de construir puentes entre el sector público y las empresas para responder a una de las principales demandas de la comunidad: el acceso al empleo formal