Emprendedores, artesanos, estudiantes y comerciantes de Concordia fueron capacitados sobre marketing

El encuentro estuvo a cargo del Técnico en Marketing y Comercialización, Alejandro Martínez, quien abordó conceptos vinculados a la construcción de marca, estrategias de comunicación, posicionamiento digital y generación de contenidos, brindando ejemplos concretos y aplicables a emprendimientos y proyectos de diversa escala.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la amplia participación y valoró especialmente la presencia de jóvenes estudiantes: “Nos pone muy contentos ver a emprendedores y a chicos de las escuelas secundarias compartiendo un mismo espacio de aprendizaje. Apostar a la formación es apostar al futuro de Concordia, porque cada herramienta que incorporan puede transformarse en una oportunidad de trabajo, de crecimiento personal o en el impulso para desarrollar una idea propia”.

Además, Gorostegui señaló que: “El marketing hoy atraviesa todas las actividades. Ya no alcanza con tener un buen producto o servicio; también es importante saber comunicarlo, llegar a las personas y generar vínculos. Desde el Municipio queremos estar cerca, acompañando a quienes tienen ganas de aprender y crecer”.

La actividad forma parte del Programa CAPACITAR 2026 y se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una política pública impulsada que busca promover el crecimiento de Concordia a través de la formación, la generación de empleo y el fortalecimiento del entramado productivo local.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo adelantaron a 7Paginas, que el próximo encuentro del programa se realizará el 15 de julio y estará dedicado a “Medios de Pago”, una temática clave para que emprendedores y comerciantes conozcan las distintas alternativas disponibles y puedan incorporar nuevas herramientas para facilitar sus ventas y mejorar su gestión.

De esta manera, la Municipalidad de Concordia continúa impulsando acciones que promueven la capacitación y el desarrollo local, acercando oportunidades de formación a vecinos de todas las edades y consolidando una ciudad con más herramientas para crecer, emprender y proyectar su futuro.