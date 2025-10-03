7PAGINAS

Viernes 3 de octubre de 2025
Emprendedores de Concordia que se destacan, comenzaron estudiando pastelería y hoy proyectan formar una cooperativa

En Concordia, la Municipalidad continúa fortaleciendo la Economía Social y promoviendo la formación de nuevos proyectos cooperativos en la ciudad.
Redacción 7Paginas

En una nueva jornada de capacitación, grupos pre-cooperativos, entre ellos un grupo de estudiantes de pastelería interesados en conformar su propia cooperativa, participaron de la capacitación “Introducción al Cooperativismo”, dictada por el equipo técnico de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, integrado por Andrea Godoy, Rocío Lastiri y Darío Gilberto.

Durante el encuentro, se abordaron los principios cooperativos, la normativa vigente, el rol de los asociados, y los pasos necesarios para la constitución legal ante el INAES, brindando a los participantes herramientas concretas para la autogestión de sus proyectos.

“Impulsar nuevas cooperativas es apostar a la autogestión, al trabajo digno y al desarrollo local desde una lógica solidaria y participativa”, destacaron desde la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo.

Desde la Municipalidad, se acompaña a los grupos desde sus primeras etapas con formación técnica, asesoramiento jurídico y seguimiento organizacional, consolidando políticas públicas que fortalecen la inclusión social y el desarrollo territorial.

La creación de cooperativas en Concordia no solo impulsa el trabajo colectivo, sino que también refuerza la identidad local y la economía comunitaria, ofreciendo nuevas oportunidades para quienes desean emprender desde la solidaridad y el compromiso con su ciudad.