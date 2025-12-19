Emprendedores de la economía social de Concordia recibieron microcréditos municipales

La actividad fue encabezada por el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, junto al equipo de Microcréditos integrado por Miguel Parra, Alejandro Martínez, Fabio Zambon y Martín Denis, quienes acompañaron a los emprendedores beneficiados durante la jornada.

En esta oportunidad, cinco emprendedores locales accedieron a créditos por un monto total de 2.500.000 pesos, recibiendo cada uno 500.000 pesos, a devolver en seis cuotas fijas y sin interés. Esta herramienta tiene como objetivo impulsar el crecimiento, la inversión y la sostenibilidad de proyectos productivos que generan trabajo genuino y fortalecen la economía local.

Entre los emprendimientos beneficiados se encuentra el de Nadia Rey, dedicada a la elaboración de alfajores artesanales junto a su esposo; Juan Bautista Dalzoto, productor de dulce de leche artesanal que ya se comercializa en diversos comercios de la ciudad; Vanina Ayala, emprendedora dedicada a la confección y venta de lencería artesanal; Emilce Cirolla, joven emprendedora que desde hace seis meses desarrolla su proyecto de panadería artesanal; y María Eugenia Falcón, artesana textil e integrante de la Feria Municipal de la Economía Social.

Desde la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo destacaron que el Programa Municipal de Microcréditos constituye una herramienta estratégica para promover el desarrollo local, el trabajo autogestivo y la inclusión financiera, brindando oportunidades concretas a quienes forman parte del entramado de la economía social.

Asimismo, se remarcó la importancia del acompañamiento técnico y el seguimiento permanente que realiza el equipo de Microcréditos, lo que permite no solo facilitar el acceso al financiamiento, sino también fortalecer la consolidación y proyección a futuro de los emprendimientos.