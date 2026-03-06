Empresa textil de Concordia busca cubrir tres puestos de trabajo

Según se indicó a 7Paginas, la búsqueda está orientada a personas que cuenten con conocimientos en costura, manejo de máquinas de coser o habilidades relacionadas con manualidades. Además, se valorará la buena presencia, predisposición para aprender, compromiso y responsabilidad en el desempeño de las tareas.

De acuerdo a lo informado, las vacantes se distribuyen en dos turnos laborales. Dos puestos corresponden al horario de 9:00 a 13:00 horas, mientras que una vacante será para el turno de 16:00 a 20:00 horas.

Desde la Dirección de Empleo destacaron que este tipo de iniciativas buscan generar nuevas oportunidades laborales para los vecinos de Concordia, fortaleciendo el vínculo con el sector privado y promoviendo la inserción de trabajadores en el mercado laboral.

Las personas interesadas en postularse deberán presentar currículum vitae actualizado y copia del DNI en la sede del Centro Cívico de Concordia, ubicado en Mitre y Pellegrini, primer piso, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

Para mayor información o consultas, los interesados también pueden acercarse a la Dirección de Empleo.