Empresaria dijo que abrir un hotel en Federación cuesta entre 10 y 20 millones de pesos al mes y que “el turista gasolero dejó de viajar”

La empresaria señaló que sostener operativo un alojamiento de tamaño chico o mediano requiere hoy una inversión mensual. «De servicios e impuestos, los valores no bajan de entre 10 y 20 millones de pesos por mes. Solo de luz hay boletas que superan los 3 millones. Son números que asustan y por eso nos estamos atrasando en la parte impositiva», advirtió.

Además, Nagy remarcó un cambio drástico en el comportamiento del viajero durante este año. Si bien las estadísticas marcan en este destino un promedio de ocupación irregular cercano al 60% (con picos en alojamientos céntricos y caídas pronunciadas de hasta el 30% en complejas de cabañas), el dato clave reside en el consumo.

«A mí me da la impresión de que el turista ‘gasolero’ este año no vino. El que está saliendo hoy es el que tiene un poder adquisitivo que le permite ir a un restaurante, pagar un hotel y cargar nafta. Salen menos días, pero cuando están acá, gastan. Los alquileres informales o casas particulares, que siempre se llenaban, esta vez tampoco lo están haciendo», explicó.

Nagy reconoció que el movimiento registrado durante el mes de julio ha servido principalmente para «no seguir atrasándose tanto con las deudas» y para cumplir con el pago de los aguinaldos del personal. Sin embargo, enfatizó la necesidad urgente de medidas de apoyo estatal.

Entre los reclamos del sector, destacó la implementación de la emergencia Turística o un marco normativo que otorgue alivio fiscal y flexibilidad ante los costos fijos, como asi también el regreso del programa PreViaje para dinamizar el flujo de visitantes en temporada baja y facilidades para afrontar las abultadas facturas de servicios públicos.

Pero pese al contexto adverso y con la mirada puesta en un agosto que se prevé «durísimo», Nagy destacó la resiliencia del sector privado local y el trabajo articulado con el Ejecutivo municipal para la promoción de la ciudad, apelando incluso a herramientas digitales modernas e Inteligencia Artificial para optimizar las campañas publicitarias.

Asimismo, la referente hotelera llevó tranquilidad a los futuros visitantes ante la alerta por el fenómeno meteorológico de El Niño y confirmó que ya se preparan acciones de difusión para los mercados emisores del norte del país (Corrientes, Misiones y Chaco), así como la presencia en la próxima Feria Internacional de Turismo (FIT).

«Somos optimistas por naturaleza. Federación viene zafando mejor que otros destinos de la región porque no nos quedamos quietos. Le vamos a seguir dando batalla como desde hace dos años», concluyó.