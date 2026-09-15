Empresario de Termas de Río Hondo habló en Federación sobre la fuerte crisis que atraviesa el turismo en todo el país

El sector turístico argentino atraviesa un escenario complejo, marcado por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y el fuerte incremento de los costos que deben afrontar hoteles, restaurantes y prestadores para mantener sus establecimientos en funcionamiento.

La situación alcanza tanto a destinos consolidados como a aquellos que vienen realizando importantes esfuerzos de promoción para atraer visitantes. En ese contexto, Matías Turello, empresario hotelero y actual presidente del Ente de Turismo de Termas de Río Hondo, brindó declaraciones a una emisora de Federación y trazó un preocupante diagnóstico sobre la actualidad de la actividad.

Turello sostuvo que el escenario requiere de cambios en las políticas nacionales para recuperar el turismo interno y mejorar la competitividad de los destinos argentinos.

“Hasta que no cambie la política desde el Gobierno Nacional, para fortalecer el turismo interno, la vamos a pasar mal. Vemos muchos destinos que están cerrando una cantidad de hoteles, en Mar del Plata, en Pinamar, Merlo, en Salta, muchos”, afirmó.

“Es la peor temporada”

El empresario, que reside en Termas de Río Hondo desde hace 18 años, aseguró que el actual período turístico es uno de los más difíciles que le ha tocado atravesar.

“La verdad estamos atravesando un año muy complicado. Yo estoy acá en Termas hace 18 años, desde que llegué a Termas desde Buenos Aires en el año 2009. Esta es la peor temporada, dicha por un 95% del sector gastronómico y hotelero. Está bastante dura la mano”, expresó.

Turello incluso comparó el momento actual con la pandemia, aunque aclaró que el problema que enfrenta el sector tiene ahora un componente principalmente económico.

“En muchos casos comparamos con la pandemia y llegamos a la conclusión de que estamos como en una pandemia económica”, sostuvo.

Según explicó, durante la pandemia, pese a la ausencia de turistas, existieron herramientas estatales que permitieron a muchos prestadores atravesar aquel período. Actualmente, en cambio, los empresarios deben afrontar elevados costos de funcionamiento en un contexto de menor demanda.

Hoteles que no logran cubrir sus costos

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la dificultad para sostener los gastos básicos de los establecimientos.

“Hoy hay hoteleros que no llegan a cubrir los gastos de empleados y pagar los servicios de luz. Hay hoteleros que le cortan los servicios”, señaló.

En el caso de Termas de Río Hondo, recordó que la principal temporada turística se extiende aproximadamente desde mayo hasta septiembre u octubre, por lo que el sector se encuentra transitando el cierre de la temporada 2026 con un panorama complejo.

La preocupación, aclaró, no se limita a esa ciudad santiagueña.

“No solamente acá en Termas. Sabemos cómo trabaja el resto del país. Vemos toda la región de acá, del norte, lo que es Salta, Tucumán, y todos los días nos llegan comentarios de diferentes destinos turísticos que también la están pasando muy mal”, afirmó.

Brasil y el turismo internacional

Turello también puso el foco en la pérdida de competitividad de la Argentina frente a otros destinos internacionales, particularmente Brasil.

Según explicó, los costos actuales hacen que muchos argentinos que tradicionalmente vacacionaban dentro del país opten por viajar al exterior.

“Nosotros vemos que, comparado con Brasil, hoy somos un país caro para el extranjero y para los mismos argentinos. Veo que visitan Brasil. Hoy no podemos competir”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó el caso de las Cataratas del Iguazú, donde existen diferencias de precios entre el lado argentino y el brasileño, y sostuvo que incluso algunos paquetes turísticos hacia el Caribe pueden resultar competitivos frente a unas vacaciones dentro de la Argentina.

“Hoy somos un país caro”, resumió.

El golpe sobre la clase media

Para el empresario, uno de los sectores más afectados es precisamente la clase media, que constituye una parte central de la demanda de los establecimientos turísticos.

“La clase media, que es con la que trabajamos nosotros, es a la que terminó de fulminar y el que puede toma la decisión de ir a otro lado porque le sale más barato”, expresó.

En ese sentido, consideró que la relación entre los costos internos y el valor del dólar afecta directamente la capacidad de los destinos nacionales para competir tanto por el turismo extranjero como por los propios argentinos.

Reclamo por políticas nacionales

Turello sostuvo que parte de la solución debería surgir de decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y apuntó especialmente a la necesidad de generar políticas específicas para fortalecer el turismo interno.

“Para que esto cambie lo tendría que manejar el Gobierno Nacional, que hace que tengamos un dólar tan retrasado y además buscar algunas políticas relacionadas al turismo para ver qué se puede hacer”, planteó.

El empresario reconoció el trabajo que vienen realizando los municipios y las provincias para sostener la actividad mediante eventos, campañas y acciones de promoción, pero advirtió que esas herramientas por sí solas no alcanzan para revertir la situación económica.

“Por más que haya eventos, tampoco es que te va a traer turistas”

En el caso de Termas de Río Hondo, destacó que tanto el municipio como el Gobierno provincial han desarrollado durante años una importante agenda de eventos deportivos, culturales y turísticos.

“Venimos de unos años donde el Estado ha estado tan presente, por lo menos acá en Termas, tanto el Gobierno municipal como el provincial, han gestionado tantos eventos, deportivos, culturales y demás, y también era otra la situación y se trabajaba bien”, recordó.

Sin embargo, explicó que el contexto actual es diferente y que la realización de actividades no garantiza por sí sola la llegada de turistas.

“Hoy estamos todos tan apretados y tan mal que muchos hoteleros o gastronómicos por ahí le echan la culpa al municipio, y no pasa por ese lado. Acá tenemos todos los meses eventos y por más que hay eventos, tampoco es que te va a traer turistas”, concluyó en una nota brindada a una FM local.