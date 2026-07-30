Empresarios respaldaron la reforma previsional y destacaron la visión del Gobierno de Entre Ríos

En el marco de la apertura del XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el presidente de la entidad, Ramiro Reiss, manifestó un firme respaldo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y aseguró que se trata de una decisión necesaria para afrontar uno de los principales desafíos estructurales de la provincia.

Durante su discurso, Reiss recordó que el Consejo Empresario viene advirtiendo desde hace casi dos décadas sobre la necesidad de discutir la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano.

«Hace ya casi 20 años desde el Consejo Empresario de Entre Ríos venimos sosteniendo que la provincia debía abordar una discusión que nadie quería dar: la sustentabilidad de su sistema previsional», expresó.

El dirigente explicó que los distintos estudios elaborados por la entidad alertaban que el creciente déficit previsional terminaría afectando las finanzas públicas y limitando las posibilidades de crecimiento económico de Entre Ríos.

«Hay decisiones que deben pensarse a largo plazo»

En ese contexto, Reiss valoró la reciente aprobación de la reforma previsional y sostuvo que constituye un avance importante para comenzar a corregir los desequilibrios estructurales.

«Representa un paso importante, no porque resuelva por sí sola todos los problemas, sino porque demuestra que hay decisiones que, aunque sean difíciles, deben tomarse pensando en el largo plazo y no solamente en la próxima elección», afirmó.

Asimismo, destacó la postura adoptada por la administración del gobernador Rogelio Frigerio.

«Valoramos esta visión del gobierno provincial», señaló, al considerar que afrontar este tipo de reformas permitirá liberar recursos para destinarlos a obras, infraestructura y políticas de desarrollo.

Menos déficit y más inversión

Durante su exposición, el titular del CEER advirtió que cuando los problemas estructurales no se corrigen, las consecuencias terminan impactando sobre toda la sociedad.

«Menos recursos para infraestructura, menos capacidad para invertir en servicios esenciales, mayor presión tributaria y, en definitiva, menos oportunidades para el desarrollo y la generación de empleo privado formal», enumeró.

En ese sentido, sostuvo que avanzar hacia un equilibrio de las cuentas públicas resulta indispensable para fortalecer la competitividad de la provincia y crear un clima favorable para la inversión.

Un Estado más eficiente

En el cierre de su mensaje, Reiss también planteó la necesidad de profundizar el proceso de modernización del Estado, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos.

«Creemos en un principio muy simple: un Estado fuerte no es el que recauda cada vez más, sino el que hace mejor uso de los recursos que la sociedad pone en sus manos», concluyó en esta nota consignada a 7Paginas.