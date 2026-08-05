En 2027 podrán ser jurados populares 8.000 personas en igualdad de género

De acuerdo con lo dispuesto por la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJER), se eligieron 8.000 electores, discriminados de la siguiente forma:

Paraná: 1.420; Concordia: 1.060; Concepción del Uruguay y Gualeguay: 800 en cada localidad; Gualeguaychú: 700; San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria y Colón: 266 en cada localidad; San Salvador, Villaguay y Rosario del Tala, 182 en cada localidad; Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, 140 en cada una.

El acto fue transmitido, en vivo y en directo, por el Servicio de Información y Comunicación del STJER, vía streaming y a través de su canal de YouTube.

El contralor del sorteo estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda. La actividad estuvo a cargo del coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, Fermín Bilbao; en tanto que como veedores participaron el fiscal Leandro Dato, por el Ministerio Público Fiscal; el defensor oficial Gaspar Reca Ríos, por el Ministerio Público de la Defensa; y Carla Cussimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia, tal como prevé el artículo 18º de la Ley 10. 746. También estuvo presente el escribano del IAFAS Julio César Saurín.

El resultado del sorteo puede verse en https://youtube.com/live/A7f4wBL3ACY?feature=share