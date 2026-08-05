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Miércoles 5 de agosto de 2026
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En 2027 podrán ser jurados populares 8.000 personas en igualdad de género

Se realizó hoy, en la sede del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el sorteo público de 8.000 electores masculinos y femeninos empadronados en el registro general actualizado de toda la provincia. Se efectuó por jurisdicción y por sexos, con el objeto de confeccionar el listado definitivo de las personas que podrán integrar el Tribunal de Jurados en los juicios penales a realizarse en Entre Ríos en 2027.
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De acuerdo con lo dispuesto por la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJER), se eligieron 8.000 electores, discriminados de la siguiente forma:

Paraná: 1.420; Concordia: 1.060; Concepción del Uruguay y Gualeguay: 800 en cada localidad; Gualeguaychú: 700; San José de Feliciano, Chajarí, Federación, Federal, La Paz, Diamante, Nogoyá, Victoria y Colón: 266 en cada localidad; San Salvador, Villaguay y Rosario del Tala, 182 en cada localidad; Islas del Ibicuy y Villa Paranacito, 140 en cada una.

El acto fue transmitido, en vivo y en directo, por el Servicio de Información y Comunicación del STJER, vía streaming y a través de su canal de YouTube.

El contralor del sorteo estuvo a cargo de la titular de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sandra Taborda. La actividad estuvo a cargo del coordinador de Juicio por Jurados del Poder Judicial, Fermín Bilbao; en tanto que como veedores participaron el fiscal Leandro Dato, por el Ministerio Público Fiscal; el defensor oficial Gaspar Reca Ríos, por el Ministerio Público de la Defensa; y Carla Cussimano, de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer), en representación de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia, tal como prevé el artículo 18º de la Ley 10. 746. También estuvo presente el escribano del IAFAS Julio César Saurín.

El resultado del sorteo puede verse en  https://youtube.com/live/A7f4wBL3ACY?feature=share