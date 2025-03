En abril se dejarían de cobrar los peajes y casi 500 trabajadores quedaran en la calle

Según datos recogidos por 7Paginas, en una asamblea realizada este jueves en el peaje de la zona sur de Concordia, los delegados de la entidad sindical SUTRA comunicaron a los trabajadores la delicada situación que se avecina. Según el texto leído en dicha reunión, la empresa concesionaria del cobro de los peajes Caminos del Rio Uruguay (CRUSA) había solicitado a Vialidad Nacional, organismo dependiente del Estado, la posibilidad de continuar cobrando el peaje y mantener la concesión hasta que una nueva empresa asumiera el control. La medida tenía como fin utilizar lo recaudado para garantizar el pago de los salarios de los trabajadores.

Sin embargo, la respuesta de Vialidad Nacional fue negativa. Esta situación aumenta la tensión en la región, especialmente entre las familias que dependen de estos empleos. «Queremos ser nosotros quienes les informemos sobre cada una de las novedades que lleguen a nuestro alcance», indicaron los delegados, asegurando que la voz de los trabajadores será escuchada y su dignidad no se pondrá en juego.

El vocero de CRUSA, Mariano Bradanini, explicó que la fecha del 8 de abril es aún incierta, ya que la renegociación de la concesión aún no ha sido cerrada. Según los trascendidos, en caso de no llegar a un acuerdo, ese día sería el último en que los peajes seguirían operando. Además, destacó que el Estado tomaría posesión de las estaciones de peaje, pero sin cobrar el servicio. Sin embargo, lo que más preocupa a los trabajadores es la falta de continuidad laboral para los 480 empleados, quienes se quedarían sin su fuente de ingresos.

El panorama es aún más sombrío si se considera el impacto en los servicios que actualmente presta la concesionaria. «Lo más importante es que 480 personas se quedan sin trabajo, que se pierde mano de obra especializada», agregó Bradanini. Además, alertó que, de no haber un reemplazo de la empresa operadora, no se realizaría el mantenimiento de las rutas, ni el corte de pasto, y no habría asistencia vehicular en caso de accidentes, lo que pondría en peligro la seguridad vial de la región.

Este escenario deja en evidencia la crisis laboral y de servicios que afectará a miles de personas si no se encuentra una solución en los próximos días. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo, y las familias entrerrianas viven con la angustia de no saber qué sucederá con sus trabajos y la calidad de los servicios viales esenciales para la región.

Redacción de 7Paginas