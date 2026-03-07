En adhesión al Día Internacional de la Mujer presentan nuevas funciones de la obra teatral “El caso Julia”

Segun lo informado a 7Paginas, la gira comenzará el viernes 6 de marzo a las 21 horas en el Espacio Cultural La Enredada, ubicado en Emilio Francou 1548 de la ciudad de Villa Elisa. Luego continuará el sábado 7 de marzo, también a las 21 horas, en la Biblioteca Popular Ser Protagonistas (8 de Junio 258) de General Campos.

Finalmente, el domingo 8 de marzo se presentará en el Espacio Cultural Pueblo Viejo de Concordia (Alem 230), con función programada para las 21 horas.

Desde la organización aclararon que la presentación en Concordia se realizará en el horario previsto, ya que inicialmente se había informado que sería luego de la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esa movilización fue reprogramada para el lunes 9 de marzo.

Una historia basada en un testimonio real

La propuesta escénica toma como punto de partida el testimonio real de una persona que fue víctima de una violencia extrema. A partir de ese relato, la obra explora los límites entre realidad y ficción, generando un recorrido que alterna entre un pasado traumático y el presente, donde aparece la posibilidad de procesar esa experiencia.

El espectáculo pone el foco en los vínculos humanos y en las diferentes maneras de atravesar situaciones conflictivas, particularmente aquellas relacionadas con la violencia de género.

La trama se desarrolla en el camarín de un teatro, donde una historia del pasado irrumpe de manera inesperada en el presente. En ese espacio, una actriz, su marido, el asistente artístico y la vestuarista atraviesan diversas situaciones en las que lo que se oculta y lo que se revela transforma progresivamente sus relaciones.

Entre la adrenalina, los secretos, la violencia y el amor, las realidades se reconfiguran y conducen a desenlaces inesperados.

El equipo artístico

La dramaturgia de la obra pertenece a Paula Tabachnik, quien también comparte la dirección junto a Gustavo Bendersky.

El elenco está integrado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y Gustavo Bendersky. La asistencia de dirección corresponde a Yanina Porchetto, mientras que la ambientación sonora está a cargo de Desidee.

El diseño lumínico fue realizado por Michay Fernández Quintero, el diseño gráfico por Natalia Hallam y la fotografía por Omar Lagraña. El apoyo y la logística técnica están a cargo del Espacio Cultural Pueblo Viejo.

“El caso Julia” cuenta además con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro y del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos, organismos que respaldan la producción y circulación de este tipo de propuestas culturales independientes.