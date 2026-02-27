En adhesión al Día Internacional de la Mujer, vuelve a escena “El caso Julia” con funciones en la región

La gira comenzará el viernes 6 de marzo, a las 21 horas, con una presentación en el Espacio Cultural La Enredada (Emilio Francou 1548) de Villa Elisa. Continuará el sábado 7 de marzo, también a las 21, en la Biblioteca Popular Ser Protagonistas (8 de Junio 258) de General Campos.

El domingo 8 de marzo, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la obra se presentará en el Espacio Cultural Pueblo Viejo (Alem 230) de Concordia, en una función que comenzará una vez finalizada la marcha alusiva a la fecha.

Una historia que interpela

La propuesta escénica toma como punto de partida el testimonio real de una persona que ha sido víctima de una violencia extrema. A partir de allí, la obra indaga en los límites entre realidad y ficción, proponiendo un vaivén entre un pasado traumático y un presente que abre la posibilidad de procesarlo.

En el camarín de un teatro, una historia irrumpe de manera inesperada. La actriz, su marido, el asistente artístico y la vestuarista atraviesan distintas situaciones donde lo oculto y lo revelado transforman los vínculos. Entre la adrenalina, los secretos, la violencia y el amor, las realidades se reconfiguran hacia desenlaces impensados.

La dramaturgia pertenece a Paula Tabachnik, quien además comparte la dirección junto a Gustavo Bendersky. El elenco está conformado por Melina Forte, Marta Cot, Valentín Abuaf y Gustavo Bendersky. La asistencia de dirección es de Yanina Porchetto, con ambientación sonora de Desidee y diseño lumínico de Michay Fernández Quintero. El diseño gráfico es de Natalia Hallam y la fotografía de Omar Lagraña, mientras que el apoyo y la logística técnica están a cargo de Pueblo Viejo.

“El caso Julia” cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional del Teatro y del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Rios, consolidándose como una propuesta artística comprometida con temáticas sociales urgentes y de profunda actualidad.