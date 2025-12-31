En año cierra con un importante cambio en el EMCONTUR

Según se indicó oficialmente, la renuncia fue presentada por motivos personales y se dio en el marco de un proceso dialogado. No obstante, Schvartzman continuará vinculado al desarrollo turístico, acompañando distintos proyectos relacionados con el crecimiento del sector en Concordia y la región.

Ante esta situación, el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, convocó para ocupar el cargo a la Licenciada María Belén Schauvinhold, una profesional con amplia trayectoria y más de 15 años de experiencia en el ámbito turístico, tanto en el sector público como privado. Licenciada en Turismo y Hotelería, cuenta con una sólida formación académica y un profundo conocimiento del territorio local y de la Región Salto Grande.

Cabe mencionar que a lo largo de su carrera, Schauvinhold se ha desempeñado en áreas vinculadas a la gestión de destinos, la planificación estratégica, el desarrollo de productos turísticos y la articulación público-privada. Además, ha participado en proyectos clave relacionados con el turismo termal, el turismo de salud y el posicionamiento regional, y actualmente integra espacios institucionales provinciales vinculados al desarrollo turístico.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este recambio asegura la continuidad institucional del EMCONTUR, fortalece su perfil técnico y reafirma al turismo como una política estratégica de la gestión, orientada al desarrollo económico, la generación de empleo y la integración regional.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué agradeció públicamente el compromiso y la labor desarrollada por Laureano Schvartzman durante su gestión, resaltando el trabajo realizado para posicionar a Concordia como destino turístico, y expresó su confianza en el nuevo equipo que continuará impulsando el crecimiento del turismo en la ciudad.