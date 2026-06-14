En Chajarí, Eduardo Pelichero y Ana María Brunini se quedaron con la primera fecha del duatlón Jeep

Haciendo gala de sus vigentes coronas, los campeones de la temporada 2025, Eduardo Pelichero y Ana María Brunini (ambos integrantes del Team Nikaia), se adjudicaron de gran manera las clasificaciones generales en sus respectivas ramas, ratificando su favoritismo en el inicio del calendario.

Los podios de una jornada exigente

En varones: Detrás del ganador “Edu” Pelichero, arribó en el segundo escalón del podio el siempre vigente entrerriano Nelson Federico Rode, representante de Concepción del Uruguay. El tercer puesto quedó en manos del paceño Federico Ruiz, quien ostenta el título del Triatleta Jeep.

Rama Femenina: En las damas, el liderazgo fue un monólogo para las representantes de la capital del citrus. Escoltando a la ganadora Brunini, llegaron en segundo y tercer lugar sus coterráneas concordienses Ana María Moreno y Carina Urbani, concretando un podio 100% de Concordia.

Los resultados compoletos en este link: https://bit.ly/Eventos-ACPC

Próxima fecha, Colonia Ayuí

El inicio de este campeonato contó con una destacada puesta en escena por parte del área de Deportes de la Municipalidad de Chajarí, que trabajó de manera conjunta y coordinada con la Asociación de Corredores de Pruebas Combinadas (A.C.P.C.) para garantizar la seguridad y la logística del circuito.

Tras este auspicioso debut en tierras chajaríenses, los organizadores confirmaron que la continuidad del calendario oficial del Duatlón Jeep tendrá lugar el próximo 11 de julio en la localidad de Colonia Ayuí.

Redaccion de 7Paginas