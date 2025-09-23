En Chajarí se está desarrollando el 1.er Congreso Interdisciplinario en Salud 2025

La apertura estuvo encabezada por el director del Hospital Santa Rosa, Dr. Daniel Benítez, quien estuvo acompañado por el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, y autoridades locales y provinciales.

Temáticas abordadas

Durante la jornada de este lunes se desarrollaron conferencias y presentaciones que trataron temas de gran interés y actualidad, entre ellos:

Intervenciones interdisciplinarias en escenarios sociales complejos.

Consumos problemáticos en el ámbito hospitalario.

La práctica diaria en enfermería.

Autismo en niños y adolescentes.

Abordaje integral de afecciones crónicas.

Salud mental.

Talleres de RCP y RCP avanzado.

Medicina legal en la práctica diaria.

Experiencia de trabajo comunitario en AALCEC.

Entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes.

Parto forcipal y sus indicaciones médicas.

El congreso contó con la activa participación de profesionales del Hospital Santa Rosa, referentes del Ministerio de Salud de Entre Ríos y de diversas instituciones de la región, consolidándose como un espacio de formación, reflexión y trabajo conjunto.

Continuidad

Las actividades del Congreso Interdisciplinario en Salud continuarán este martes hasta el mediodía, con nuevas instancias de intercambio y capacitación.

Con informacion de Hospital Santa Rosa

Redaccion de 7Paginas