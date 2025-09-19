En Concordia avanza el programa de huertas agroecológicas familiares

En esta oportunidad, se realizó la entrega de plantines hortícolas de estación en el barrio Golf, beneficiando a 24 familias que ya comenzaron a desarrollar sus huertas familiares. El programa, que finalizará la semana próxima, ya alcanzó a vecinos de más de 70 barrios de la ciudad y más de 1700 familias recibieron plantines y asesoramiento técnico especializado.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, expresó: “El crecimiento del programa demuestra que hay una gran vocación en nuestra comunidad por recuperar saberes vinculados a la tierra y al autocultivo. Esto no solo mejora la alimentación, también nos conecta con la naturaleza y con nuestros vecinos”.

Por su parte, el director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó: “Estamos construyendo una política pública con impacto real, que nace del trabajo en territorio y del compromiso de los equipos técnicos, pero sobre todo de la respuesta activa de los vecinos. Hemos alcanzado los objetivos que nos propusimos al inicio y estamos muy contentos con los resultados de esta campaña”.

La iniciativa tiene como objetivo principal promover la producción de alimentos saludables, fortalecer la economía doméstica y fomentar la participación de los vecinos en prácticas sostenibles y solidarias.

La última entrega del programa se realizará en la Escuela Secundaria N.º 32 “Osvaldo Magnasco” de Concordia, marcando el cierre de esta exitosa etapa.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, ubicada en el 1.º piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini), de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs.