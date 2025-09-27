En Concordia buscan a un joven que se arrojó al río Uruguay tras discutir con su padre

Según supo 7Paginas, el hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Frigorífico Yuquerí, cuyos funcionarios acudieron al lugar tras recibir la denuncia. En la ribera ya trabajaba personal de Prefectura Naval Argentina, que tomó intervención inmediata en el caso.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre la identidad del joven. En tanto, la Policía de Entre Ríos continúa con las diligencias de rigor, mientras la unidad fiscal en turno investiga las circunstancias del hecho.

El episodio generó preocupación en los vecinos del sector y mantiene en vilo a los familiares, que aguardan novedades sobre el paradero del joven desaparecido.