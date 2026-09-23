En Concordia comenzaron a aplicar la nueva ley que baja la edad de imputabilidad y detuvieron a un menor armado en una plaza

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Dr. Sauré y 2 de Abril, en la plaza del barrio, donde efectivos del Grupo de Infantería de Concordia, Colón y Federal se encontraban realizando tareas de prevención. En el lugar, los uniformados advirtieron la presencia de dos masculinos y procedieron a identificarlos.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, al realizarle un palpado preventivo a uno de los jóvenes, se constató que llevaba oculto un revólver marca Galand, calibre .22, con la numeración suprimida y con siete cartuchos colocados en su tambor listo para el disparo. Ante esta situación, se concretó el secuestro formal del arma y de las municiones.

Intervención judicial y segundo antecedente en la ciudad

Informada del hecho, la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, dispuso la inmediata aprehensión del menor de 15 años bajo la causa de supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego. En el caso tomaron intervención el Juzgado de Familia y la Comisaría del Menor y la Mujer, dependencia donde el adolescente permanece momentáneamente alojado.

Este hecho marca la efectivización de la nueva ley en Concordia. Se trata de la segunda aprehensión de estas características en la ciudad en pocos días: el primer caso se registró la semana pasada en la zona de La Bianca, cuando la policía detuvo a otro menor que llevaba dosis de estupefacientes preparadas para la comercialización.