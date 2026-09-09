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Martes 8 de septiembre de 2026
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En Concordia convocan a una reunión para organizar la Marcha de la Bronca

Organizaciones políticas, gremiales y de trabajadores de la educación se reunirán este miércoles para coordinar la movilización prevista para el 19 de septiembre. La convocatoria apunta a sumar a distintos sectores en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.
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Redacción 7Paginas

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En Concordia también se prepara la Marcha de la Bronca, una movilización que se realizará el próximo 19 de septiembre en distintos puntos del país y que tendrá su expresión local.

En ese marco, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, la Unión de Juventudes por el Socialismo y el Colectivo de Trabajadorxs de la Educación, sector minoritario de AGMER Concordia, convocaron a una reunión organizativa para este miércoles 9 de septiembre.

El encuentro se realizará desde las 18 horas en el Círculo Italiano, ubicado en calle Buenos Aires 136, con el objetivo de comenzar a coordinar las acciones que se llevarán adelante en Concordia en el marco de la jornada nacional.

Convocatoria a organizaciones y trabajadores

Desde los sectores convocantes invitaron a participar a organizaciones sociales y políticas, trabajadores, sindicatos y a todas aquellas personas que quieran sumarse a la iniciativa.

La convocatoria se plantea como un espacio para unificar reclamos y expresar el rechazo a las políticas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno nacional.

“Invitamos a todas las organizaciones, trabajadores/as, sindicatos y a quienes quieran frenar el brutal ataque y ajuste del gobierno de Milei y sus colaboradores”, expresaron los organizadores.

En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar en la coordinación de las distintas luchas y llamaron a fortalecer la participación en las calles.

“Unamos todas las luchas”

Los organizadores señalaron a 7Paginas, que la reunión de este miércoles tendrá como eje definir la modalidad de participación de Concordia en la jornada del 19 de septiembre, además de buscar sumar a nuevos sectores a la convocatoria.

Bajo las consignas “Vamos a las calles hasta la huelga general” y “Unamos todas las luchas”, los espacios convocantes buscan impulsar una movilización que reúna diferentes reclamos frente al ajuste del Gobierno nacional.

La reunión organizativa será este miércoles 9 de septiembre, a las 18 horas, en el Círculo Italiano de Concordia, ubicado en Buenos Aires 136.