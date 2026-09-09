En Concordia convocan a una reunión para organizar la Marcha de la Bronca

En Concordia también se prepara la Marcha de la Bronca, una movilización que se realizará el próximo 19 de septiembre en distintos puntos del país y que tendrá su expresión local.

En ese marco, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, la Unión de Juventudes por el Socialismo y el Colectivo de Trabajadorxs de la Educación, sector minoritario de AGMER Concordia, convocaron a una reunión organizativa para este miércoles 9 de septiembre.

El encuentro se realizará desde las 18 horas en el Círculo Italiano, ubicado en calle Buenos Aires 136, con el objetivo de comenzar a coordinar las acciones que se llevarán adelante en Concordia en el marco de la jornada nacional.

Convocatoria a organizaciones y trabajadores

Desde los sectores convocantes invitaron a participar a organizaciones sociales y políticas, trabajadores, sindicatos y a todas aquellas personas que quieran sumarse a la iniciativa.

La convocatoria se plantea como un espacio para unificar reclamos y expresar el rechazo a las políticas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno nacional.

“Invitamos a todas las organizaciones, trabajadores/as, sindicatos y a quienes quieran frenar el brutal ataque y ajuste del gobierno de Milei y sus colaboradores”, expresaron los organizadores.

En ese sentido, plantearon la necesidad de avanzar en la coordinación de las distintas luchas y llamaron a fortalecer la participación en las calles.

“Unamos todas las luchas”

Los organizadores señalaron a 7Paginas, que la reunión de este miércoles tendrá como eje definir la modalidad de participación de Concordia en la jornada del 19 de septiembre, además de buscar sumar a nuevos sectores a la convocatoria.

Bajo las consignas “Vamos a las calles hasta la huelga general” y “Unamos todas las luchas”, los espacios convocantes buscan impulsar una movilización que reúna diferentes reclamos frente al ajuste del Gobierno nacional.

La reunión organizativa será este miércoles 9 de septiembre, a las 18 horas, en el Círculo Italiano de Concordia, ubicado en Buenos Aires 136.