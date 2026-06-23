En Concordia darán una importante capacitación virtual sobre optimización y digitalización de procesos

El equipo de capacitaciones del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) anunció a 7Paginas, que continúan abiertas las inscripciones a “Optimización y Digitalización de Procesos Administrativos”, una curso taller de dos encuentros de dos horas de duración cada uno que estará a cargo del Lic. Emanuel González, destacado consultor empresarial paranaense.

La instancia de formación tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para optimizar procesos, analizar la organización del trabajo y apoyarse en sistemas de gestión para tomar mejores decisiones.

Tipos de procesos, mapas de procesos, procesos administrativos, rediseño y estandarización de procesos, niveles de digitalización de procesos, características funcionales de un software de gestión e indicadores para armar un tablero de control, serán los principales contenidos y ejes temáticos.

Sobre el capacitador: Emanuel González es Licenciado en Administración y Coach Ontológico. Dirige una consultora especializada en Pymes, y ha ejecutado más de 40 procesos de consultoría y entrenamientos gerenciales. Su enfoque integra una mirada sistémica de la gestión, promoviendo la toma de decisiones basada en datos mediante indicadores y el desarrollo de informes gerenciales que apoyan la toma de decisiones. Complementariamente, trabaja en el desarrollo de habilidades transversales de gerentes y mandos medios, impulsando liderazgos más efectivo y mayor eficiencia en la coordinación de acciones.

En cuanto a las inscripciones las mismas se encuentran abiertas en la sección capacitación del sitio web www.centrodecomercio.org.ar

Desde la cámara empresaria local indicaron que por consultas e información adicional, los interesados pueden dirigirse en horario de comercio a la sede del CCISC en La Rioja 622, tomar contacto telefónico al 3454746866 o en el horario de 08 a 12 hs y de 16 a 20 hs. o escribiendo a ccisc@concordia.com.ar