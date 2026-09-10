En Concordia detuvieron al primer menor de 16 años en el marco de la nueva Ley Penal Juvenil

En el marco de un Operativo Saturación nocturno desplegado en distintos sectores de la jurisdicción de la Comisaría Sexta de Concordia, la Policía detuvo a un adolescente de 16 años por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Según se informó a 7Páginas, el procedimiento se desarrolló durante la noche de este jueves en el barrio 708, Sector B6, donde efectivos de la Sección Motorizada y de Cuerpo y Guardia realizaban tareas de prevención.

Durante el operativo, los uniformados visualizaron a dos jóvenes. Al advertir la presencia policial, uno de ellos habría intentado descartarse de varios envoltorios de nylon.

Ante esta situación intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes pruebas de campo sobre la sustancia encontrada, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de una piedra de cocaína, 42 dosis de cocaína fraccionada y un teléfono celular.

El primer menor detenido bajo el nuevo régimen

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Scherning, el adolescente de 16 años quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

De acuerdo con la información policial, se trataría del primer menor de 16 años detenido en Concordia en el marco de la nueva Ley N° 27.801 de Régimen Penal Juvenil, según la denominación consignada en el parte.

En tanto, el segundo joven involucrado, de 14 años, fue entregado a sus progenitores.