En Concordia, el Peronismo Amplio Renovador se plantó: “El peronismo no se vende, se recupera”

Este fin de semana, el tradicional Círculo Italiano de Concordia fue epicentro de un encendido y multitudinario acto político: más de 200 militantes peronistas se congregaron para dar nacimiento oficial a la Mesa del Peronismo Amplio Renovador (PAR) en la ciudad. En un clima cargado de mística, convicciones y rebeldía, los asistentes dejaron un mensaje claro: el peronismo no se negocia, se reconstruye desde abajo.

El evento, que reunió a referentes de distintos puntos de la provincia, estuvo marcado por fuertes discursos contra la actual conducción del Partido Justicialista de Entre Ríos, señalada por cerrar el juego político, reproducir prácticas feudales y haber perdido contacto con la militancia territorial. El reclamo por internas abiertas, la crítica al «dedazo» y la denuncia de traiciones políticas fueron los ejes centrales de la jornada.

Recuperar la identidad peronista

La apertura estuvo a cargo del psicólogo e historiador Francisco Senegaglia, quien encendió el auditorio al afirmar que “la liberación no se hace sin heroísmo; la patria no se hace sin sacrificio y la igualdad no se construye sin convicciones”. Convocó a recuperar las raíces del campo nacional y popular: “Esa sangre corre por nuestras venas. Es nuestro tiempo”.

“Nosotros somos el barrio”

Uno de los discursos más potentes fue el del dirigente sindical Federico Gallardo (ATE Gualeguay), quien arremetió contra las dirigencias que “reparten cargos entre amigos y traidores” y se olvidan del pueblo. “Cada vez que hay elecciones se acuerdan del barrio. Pero nosotros somos el barrio”, dijo. También cuestionó con dureza la negativa a habilitar internas y señaló: “¿Quieren 5.000 avales? Les vamos a llevar 30.000. Porque no les tienen miedo a las listas, les tienen miedo a ustedes, a la militancia”.

“No queremos militar a un traidor más”

Camila Ronconi, joven dirigente de Gualeguaychú, denunció que nuevamente se intenta cerrar listas a espaldas de la militancia: “Es espantoso tener que militar a alguien que ya sabemos que nos va a traicionar. En PAR nos escuchamos de verdad y construimos desde abajo”.

En la misma línea se expresó Gustavo Guzmán, histórico referente de Paraná, quien trazó un paralelismo con las luchas fundacionales del país: “No somos una monarquía ni un feudo familiar. El PJ no puede ser un refugio de fueros ni una empresa de candidaturas heredadas”.

Una mística que se enciende en la juventud

La jornada mostró una clara impronta juvenil. Desde la JP Concordia y la JPAR (Juventud a la PAR), jóvenes militantes tomaron la palabra para denunciar el oportunismo de algunos sectores y reafirmar su vocación transformadora. “No estamos todos con Milei. Queremos debatir, construir y volver a enamorarnos del peronismo. Como dijo Evita: el peronismo será revolucionario o no será nada”, expresó Zara Labarba, de Paraná.

Johana Luna, de la JP Concordia, reivindicó el trabajo territorial: “No hablamos desde escritorios ni redes. Caminamos el barrio, organizamos ollas, enseñamos, asistimos y lo hacemos con nuestros propios medios. Esa es nuestra trinchera”.

“Hay que barajar y dar de nuevo”

Laura Rupp, intendenta de El Pingo, fue categórica: “El partido está sin conducción. Es hora de barajar y dar de nuevo. No puede seguir secuestrado por los mismos de siempre. Los que nos llevaron a perder en 2023 hoy quieren volver a encabezar las listas. No entendieron nada”.

“No nos van a callar”

El cierre del acto estuvo a cargo de Javier Orduna, referente local y anfitrión de la jornada, quien reivindicó el trabajo de base que viene realizando la JP Concordia desde hace más de un año. “No nacimos de una rosca entre dirigentes. Caminamos los barrios, organizamos jóvenes, asistimos vecinos. Y lo decimos fuerte: los jóvenes no están todos con Milei. El problema es que muchos dejaron de escucharlos. En PAR, sí escuchamos”.

¿Renovación o ruptura?

Los oradores coincidieron en denunciar la conformación de la Junta Electoral del PJ entrerriano, acusándola de estar hecha a medida del oficialismo para impedir la participación real de otros sectores. “No quieren internas, quieren mantener el negocio”, se escuchó decir.

En ese sentido, desde PAR fueron claros: si el Partido Justicialista se niega a habilitar la participación democrática, el espacio está dispuesto a disputar en las elecciones generales, sea por dentro o por fuera del PJ.

Una llama que se enciende en Entre Ríos

Con este acto en Concordia, el Peronismo Amplio Renovador reafirma su crecimiento en toda la provincia. Militancia genuina, protagonismo joven, trabajo territorial y una consigna clara: recuperar el peronismo para el pueblo. En palabras de sus referentes, “cuando el pueblo se organiza, no hay aparato que lo frene”.

Con información de mesa PAR-diario Junio

Redacción de 7Paginas