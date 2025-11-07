En Concordia se celebró un acto por el 204º aniversario de la Policía Federal Argentina

La ceremonia estuvo encabezada por el Jefe de la División Unidad Operativa Federal Concordia, Subcomisario Marcos Gastón Hernández, junto al intendente Francisco Azcué y el Jefe de la División Antidrogas Concordia, Comisario Jorge Luis Rodrigo Daloia.

Durante el acto, Daloia destacó la labor cotidiana de la fuerza y su compromiso con la comunidad.

“La Policía Federal Argentina, desde su creación, está día a día al corriente de lo que necesita la sociedad, trayendo seguridad, protección de derechos y libertades, como lo venimos haciendo en Concordia junto al Juzgado Federal y la Municipalidad”, expresó el jefe antidrogas.

Por su parte, el intendente Francisco Azcué reafirmó el acompañamiento del municipio y reconoció la vocación de servicio de los integrantes de la PFA.

“Reitero el compromiso de continuar con el trabajo institucional conjunto y quiero destacar el esfuerzo, la entrega y la dedicación de todos los que forman parte de esta prestigiosa institución por todo lo que hacen por la comunidad”, sostuvo.

En el marco del acto conmemorativo, se realizó la entrega de distinciones al personal destacado por su desempeño, compromiso y espíritu de servicio.

Acompañaron la ceremonia el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio, junto a representantes de Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios, Policía de Entre Ríos, la Unidad Penal N°3, y familiares del personal policial.