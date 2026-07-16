En Concordia se dictará un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, dependiente de la Secretaría de Gobierno, anunció la realización de un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta de capacitación destinada a vecinos y trabajadores vinculados a la elaboración, comercialización y manipulación de productos alimenticios.

La iniciativa tiene como finalidad brindar herramientas y conocimientos sobre las buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria, promoviendo hábitos que contribuyan a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y fortalecer el cuidado de la salud de la comunidad.

La capacitación se desarrollará el sábado 25 de julio, de 12:00 a 14:00 horas, en la Escuela Nº 4 «Manuel José Lavardén», ubicada en Laprida 2799, en el marco de los abordajes territoriales que impulsa la Secretaría de Desarrollo Humano.

Desde el municipio destacaron que este tipo de cursos busca fortalecer la formación de quienes trabajan con alimentos, fomentando el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes y garantizando una mayor seguridad para los consumidores.

Inscripción previa

Los interesados en participar deberán realizar una inscripción previa, ya que los cupos son limitados.

El trámite puede efectuarse en las oficinas de la Dirección de Bromatología, ubicadas en Roque Sáenz Peña 225, segundo piso, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 horas.

Desde el área organizadora invitaron a todos los vecinos que desarrollan actividades relacionadas con la manipulación de alimentos a sumarse a esta capacitación, destacando que la formación permanente constituye una herramienta fundamental para garantizar alimentos seguros y proteger la salud de toda la comunidad.