Miércoles 4 de febrero de 2026
En Concordia se manifestaron en defensa de la Ley de Glaciares

Este miércoles, organizaciones sociales, políticas y sindicales llevaron adelante una manifestación en la ciudad de Concordia en defensa de la Ley de Glaciares, en el marco de una Acción Plurinacional que se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del país.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

La protesta consistió en un “semaforazo” alrededor de la plaza 25 de Mayo y fue convocada bajo el lema “La Ley de Glaciares no se toca. Nuestros ríos y nuestras aguas no se tocan. Basta de entregar nuestros bienes”. La actividad fue organizada por el Colectivo Ecosocial y contó con la participación del Partido Obrero, Nodo Brote Nativo, AGMER Multicolor Concordia por la Minoría y la Unión de Juventudes por el Socialismo, entre otros espacios.

Desde las organizaciones señalaron que la movilización se vincula con el inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, convocadas a pedido del presidente Javier Milei, donde uno de los temas a tratar sería la posible modificación de la Ley de Glaciares. Advirtieron que cualquier cambio en la normativa pondría en riesgo el agua de los ríos que nacen en la cordillera y favorecería el avance del extractivismo y la megaminería a cielo abierto.

Durante la jornada se repartieron volantes a las personas que circulaban por la zona céntrica y se exhibieron consignas como: “Sin glaciares no hay agua”, “Sin agua no hay vida”, “No a la modificación de la Ley de Glaciares” y “No a la reforma laboral”.

Al finalizar la actividad, una de las manifestantes expresó a 7Paginas:

“Realizamos un semaforazo alrededor de la plaza 25 de Mayo de Concordia en el marco de la acción plurinacional por la defensa de la Ley de Glaciares. Decimos no a su modificación porque el agua vale más que todo: sin agua no hay trabajo, no hay vida. Esta posible reforma permitiría que el extractivismo afecte gravemente a las comunidades territoriales de la zona cordillerana”.

Además, remarcó que “los ríos de la cordillera están en peligro y las mineras a cielo abierto cuentan con el aval de gobiernos que consideramos depredadores y ecocidas”. En ese sentido, destacó que la acción se replicó en más de 40 localidades del país, con más de 50 actividades, con el objetivo de informar y concientizar sobre los riesgos que implicaría modificar la ley vigente.

La manifestación concluyó con un llamado a sostener la defensa de los glaciares y del agua como bienes comunes esenciales para toda la población.