En Concordia se marchó contra los recortes

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el dirigente gremial Pedro Pérez explicó que la manifestación se da en el marco de una lucha que se replica en distintos puntos de la provincia. “Esta es una marcha que se resolvió a nivel provincial y que también se replica a nivel local. Nosotros vamos a seguir estando en la lucha”, sostuvo.

Pérez reconoció que la convocatoria podría haber sido más numerosa, pero remarcó que “muchos de los compañeros que van a ser despedidos hoy no están acá”. A pesar de ello, aseguró que el gremio mantendrá las medidas de protesta hasta obtener respuestas concretas.

Denuncian despidos y recortes salariales

El referente de ATE denunció que desde el 20 de noviembre se habrían producido alrededor de 30 despidos en el ámbito municipal. Además, señaló que se registraron recortes salariales y quita de convenios, lo que afectó directamente los ingresos de numerosos trabajadores.

“Los despidos son una realidad. También hubo recortes en los salarios, convenios que se nos han quitado a muchos compañeros”, afirmó Pérez, quien además indicó que el gremio no mantiene diálogo directo con las autoridades municipales.

“Si tuviéramos diálogo con ellos sabríamos cuáles son los motivos, pero no nos atienden como gremio”, manifestó.

Ante esta falta de respuestas, desde ATE recurrieron a la Delegación Provincial de Trabajo, donde solicitaron una audiencia. Sin embargo, según explicó Pérez, “el municipio fue convocado y no envió a ningún funcionario ni representante”.

Reclamo por la pérdida del poder adquisitivo

El conflicto también se extiende al plano provincial. Pérez advirtió que los trabajadores estatales atraviesan un fuerte deterioro de su poder adquisitivo. “Desde junio nos congelaron el salario. Lo único que dieron fue un bono, pero haciendo los cálculos vamos a llegar a marzo con una pérdida aún mayor”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 ronda el 23%, mientras que en el ámbito municipal de Concordia la caída salarial ya supera el 19%. “La situación es muy complicada. El ajuste vino directo a la clase trabajadora”, expresó.

Continuarán las medidas de fuerza

Desde ATE confirmaron que las medidas de protesta continuarán tanto a nivel local como provincial, hasta que se reviertan los despidos, se normalicen los salarios y se establezca un canal de diálogo con las autoridades.

“Hace unos años era impensado que un trabajador o trabajadora con empleo sea pobre. Hoy esa es la realidad”, concluyó Pedro Pérez, sintetizando la gravedad de la situación que atraviesan los trabajadores municipales y estatales.