En Concordia ya no es obligatorio pagar multas de otras jurisdicciones para renovar el carnet de conducir

La medida es resultado de las gestiones realizadas por el intendente Francisco Azcué ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en relación con el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

“A partir de la fecha, contar con infracciones en otras jurisdicciones ya no representa un impedimento para avanzar con el trámite”, explicó Emanuel Galli, director de Tránsito y Transporte. No obstante, aclaró que continúa siendo obligatorio abonar el valor del CENAT.

“Esta decisión fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el Ejecutivo municipal ante la ANSV. Es importante que la comunidad sepa que esta medida no elimina la infracción cometida en otra jurisdicción, la cual sigue vigente. Sin embargo, ya no impide completar el trámite. Antes, si no se abonaba el total de la multa, el sistema bloqueaba la posibilidad de avanzar con la renovación del carnet”, detalló Galli.